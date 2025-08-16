Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 16.08.2025
Операторы FPV-дронов сбили семь тяжелых БПЛА ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов сбили семь тяжелых БПЛА ВСУ в Запорожской области
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сумели взять на таран семь тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым Запорожской области, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Джоконда". "Висит наблюдатель наш. Он уже контролирует маршрут ("Бабы-Яги" - ред.), по которому ВСУ выстроили ее полет. Летит она на юг. Мы в это время вылетаем с легким боеприпасом. Там достаточно даже 200 грамм, чтобы посекло ее пропеллеры. Главное успеть поймать и затаранить... За последнее время штук семь взяли на таран", – рассказал он журналистам. Тяжелые дроны ВСУ, в том числе типа "Баба-Яга", осуществляют снабжение военнослужащих ВСУ. Уничтожая их, бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" рушат логистику ВСУ.
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сумели взять на таран семь тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым Запорожской области, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Джоконда".
"Висит наблюдатель наш. Он уже контролирует маршрут ("Бабы-Яги" - ред.), по которому ВСУ выстроили ее полет. Летит она на юг. Мы в это время вылетаем с легким боеприпасом. Там достаточно даже 200 грамм, чтобы посекло ее пропеллеры. Главное успеть поймать и затаранить... За последнее время штук семь взяли на таран", – рассказал он журналистам.
Тяжелые дроны ВСУ, в том числе типа "Баба-Яга", осуществляют снабжение военнослужащих ВСУ. Уничтожая их, бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" рушат логистику ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
