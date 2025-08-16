https://ria.ru/20250816/operatory-2035824860.html

Операторы FPV-дронов сбили семь тяжелых БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов сбили семь тяжелых БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2025

Операторы FPV-дронов сбили семь тяжелых БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сумели взять на таран семь тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым Запорожской... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T20:42:00+03:00

2025-08-16T20:42:00+03:00

2025-08-16T20:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035824360_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b65817e81004e86fd1915a142ff63120.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сумели взять на таран семь тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым Запорожской области, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Джоконда". "Висит наблюдатель наш. Он уже контролирует маршрут ("Бабы-Яги" - ред.), по которому ВСУ выстроили ее полет. Летит она на юг. Мы в это время вылетаем с легким боеприпасом. Там достаточно даже 200 грамм, чтобы посекло ее пропеллеры. Главное успеть поймать и затаранить... За последнее время штук семь взяли на таран", – рассказал он журналистам. Тяжелые дроны ВСУ, в том числе типа "Баба-Яга", осуществляют снабжение военнослужащих ВСУ. Уничтожая их, бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" рушат логистику ВСУ.

https://ria.ru/20250816/svo-2035768035.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оператор FPV-дрона об уничтожении тяжелых беспилотников ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сумели взять на таран семь тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-Яга" под Ореховым, рассказал оператор дрона с позывным "Джоконда". 2025-08-16T20:42 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины