В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
2025-08-16T09:33:00+03:00
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Северной Осетии, сообщил губернатор Сергей Меняйло. Режим беспилотной опасности был введен в регионе ночью субботы в 2.48 мск, он продлился более 6 часов. "Отбой беспилотной опасности (в Республике Северная Осетия - ред.)", - написал Меняйло в Telegram-канале. Губернатор отметил, что оперативный штаб региона продолжает работу в круглосуточном режиме.
безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
