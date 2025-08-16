https://ria.ru/20250816/opasnost-2035749635.html

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Северной Осетии, сообщил губернатор Сергей Меняйло. Режим беспилотной опасности был введен в регионе ночью субботы в 2.48 мск, он продлился более 6 часов. "Отбой беспилотной опасности (в Республике Северная Осетия - ред.)", - написал Меняйло в Telegram-канале. Губернатор отметил, что оперативный штаб региона продолжает работу в круглосуточном режиме.

