В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 16.08.2025
09:33 16.08.2025
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
2025-08-16T09:33:00+03:00
2025-08-16T09:33:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Северной Осетии, сообщил губернатор Сергей Меняйло. Режим беспилотной опасности был введен в регионе ночью субботы в 2.48 мск, он продлился более 6 часов. "Отбой беспилотной опасности (в Республике Северная Осетия - ред.)", - написал Меняйло в Telegram-канале. Губернатор отметил, что оперативный штаб региона продолжает работу в круглосуточном режиме.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Северной Осетии, сообщил губернатор Сергей Меняйло.
Режим беспилотной опасности был введен в регионе ночью субботы в 2.48 мск, он продлился более 6 часов.
"Отбой беспилотной опасности (в Республике Северная Осетия - ред.)", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что оперативный штаб региона продолжает работу в круглосуточном режиме.
