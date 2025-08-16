https://ria.ru/20250816/opasnost-2035673049.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

2025-08-16T00:43:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

