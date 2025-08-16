Рейтинг@Mail.ru
ООН приветствовала конструктивный диалог России и США - РИА Новости, 16.08.2025
06:06 16.08.2025 (обновлено: 06:14 16.08.2025)
ООН приветствовала конструктивный диалог России и США
ООН приветствовала конструктивный диалог России и США
ООН, 16 авг - РИА Новости. ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы приняли к сведению состоявшийся в пятницу на Аляске саммит президентов США и РФ. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - сказал РИА Новости Дюжаррик.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
россия, сша, оон, в мире, стефан дюжаррик, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, ООН, В мире, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ООН, 16 авг - РИА Новости. ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы приняли к сведению состоявшийся в пятницу на Аляске саммит президентов США и РФ. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - сказал РИА Новости Дюжаррик.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Россия США ООН В мире Стефан Дюжаррик Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
