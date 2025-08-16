https://ria.ru/20250816/oon-2035734085.html

ООН приветствовала конструктивный диалог России и США

ООН приветствовала конструктивный диалог России и США - РИА Новости, 16.08.2025

ООН приветствовала конструктивный диалог России и США

16.08.2025

ООН, 16 авг - РИА Новости. ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы приняли к сведению состоявшийся в пятницу на Аляске саммит президентов США и РФ. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - сказал РИА Новости Дюжаррик.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

россия

сша

2025

Новости

