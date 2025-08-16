Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина
10:44 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/obstrel-2035757317.html
В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина
В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.08.2025
В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина
Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:44:00+03:00
2025-08-16T10:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина

ВСУ обстреляли село Безлюдовка в Белгородской области

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.
"Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка Шебекинского округа. Ранена мирная жительница", - написал он в Telegram-канале.
Женщину, получившую минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, добавил Гладков. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Губернатор также сообщил, что вследствие прилёта снаряда повреждены забор домовладения и автомобиль.
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
