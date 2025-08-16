https://ria.ru/20250816/obstrel-2035757317.html

В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина

В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 16.08.2025

В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина

Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T10:44:00+03:00

2025-08-16T10:44:00+03:00

2025-08-16T10:44:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. "Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка Шебекинского округа. Ранена мирная жительница", - написал он в Telegram-канале. Женщину, получившую минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, добавил Гладков. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Губернатор также сообщил, что вследствие прилёта снаряда повреждены забор домовладения и автомобиль.

https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750719.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины