В белгородском селе при обстреле ВСУ пострадала женщина
Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. "Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка Шебекинского округа. Ранена мирная жительница", - написал он в Telegram-канале. Женщину, получившую минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, добавил Гладков. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Губернатор также сообщил, что вследствие прилёта снаряда повреждены забор домовладения и автомобиль.
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
