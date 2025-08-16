https://ria.ru/20250816/obstrel-2035668146.html
Украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на макеевском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о гибели одного и ранении трех гражданских лиц. По данным управления, также поступили сведения о ранении гражданского лица в населенном пункте Старомихайловка 14 августа. За предыдущие сутки был зафиксирован 41 обстрел.
