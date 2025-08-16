https://ria.ru/20250816/obstanovka-2035554683.html

"Они зайдут к нам с тыла". Чего опасается украинская армия

Россия по-прежнему владеет инициативой по всему фронту и движется вперед, освобождая населенник за населенником. Летняя кампания приближается к завершению, а...

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Россия по-прежнему владеет инициативой по всему фронту и движется вперед, освобождая населенник за населенником. Летняя кампания приближается к завершению, а значит, необходимо добиться максимальных успехов до осенней распутицы. О том, что происходит на ключевых направлениях спецоперации, — в материале РИА Новости.Обойти укрепрайонНаиболее активно события развиваются на севере Донецкой Народной Республики, где группировка войск "Центр" постепенно сжимает клещи вокруг Покровска (Красноармейска), Мирнограда и Константиновки. В июне-июле российские войска серьезно расширили зону контроля вокруг этих городов и физически перерезали несколько важных трасс, по которым шло снабжение украинских гарнизонов. Как сообщил в начале недели советник главы ДНР Игорь Кимаковский, "Центру" удалось нарушить сообщение между Добропольем и Покровском. У группировки ВСУ, обороняющей последний, остался один путь для отступления: на запад по трассе М-30 — на Павлоград.По сообщениям Минобороны, за прошлую неделю группировка "Центр" освободила три населенных пункта на Покровском (Красноармейском) направлении: Луначарское, Суворово и Никаноровку. Таким образом, российские войска значительно расширили зону контроля к северу от Покровска и приблизились к Доброполью. Освобождение этого города позволит нарушить логистику ВСУ на всем севере Донбасса.При дальнейшем продвижении на север — в сторону Кучерова Яра и Золотого Колодца — под угрозой окажется главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, развернутый в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Этот укреп украинцы возводили с 2014-го. Его конфигурация рассчитана на оборону в восточном направлении. Теперь же у группировки "Центр" есть шанс обойти его с запада, где нет значимых фортификационных сооружений. Если отрезать укрепрайон от снабжения, то обороняющий его гарнизон окажется в тяжелом положении.Складывающаяся ситуация не может не беспокоить украинских военных. Бывший начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич опубликовал в соцсетях открытое письмо Владимиру Зеленскому, где назвал положение ВСУ на севере ДНР критическим. Он признал, что Покровск и Мирноград фактически попали в окружение, Константиновка — в полуокружение. По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за "абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий" у украинского командования.Северный плацдармПодразделения российской армии продолжают выполнять боевые задачи на территории противника, удерживая фронт в Сумской области, хотя интенсивность боев на этом направлении несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. Украинские военные время от времени пытаются контратаковать и наносят удары по западному флангу российских войск, стремясь отбить Кондратовку и Андреевку. Но успеха добиться ВСУ так и не смогли.На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области продолжаются ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре поселения и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее: Юнаковка расположена на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.Противник сдавать Юнаковку не собирается: ее потеря грозит ВСУ каскадным обрушением фронта на данном участке. В этот населенник регулярно перебрасывают подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако России удалось стянуть сюда значительные силы и достичь локального господства в дронах — в так называемом малом воздухе. Как итог, ежедневные потери противника убитыми в Юнаковке исчисляются десятками, ранеными — сотнями.Дальнейшего продвижения российских войск вглубь Сумской области за последние недели не было. Вероятно, замысел командования состоит в том, чтобы удерживать уже занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения сил противника на территорию Курской области. Киеву крайне невыгодны прямые переговоры Путина с Трампом, поэтому в ближайшие дни он может решиться на любую провокацию, чтобы их сорвать.Рывок к СтепногорскуПродолжает расширяться российский плацдарм в Днепропетровской области, где в начале августа группировка "Восток" освободила село Январское. Это уже третий населенник на Днепропетровщине, занятый нашими войсками наравне с Малиевкой и Дачным. Западная граница ДНР постепенно переходит под контроль российской армии. В дальнейшем здесь не исключено формирование буферной зоны, что позволит отодвинуть артиллерию противника подальше от городов Донбасса.На Запорожском направлении группировка "Днепр" продолжает расширять зону контроля вокруг поселка городского типа Степногорск. Прорыв к этому пгт стал возможен после освобождения группировкой "Днепр" села Каменское в конце июля. Фронт на данном участке Запорожского направления был статичен с осени 2023 года, когда контрнаступ ВСУ окончательно выдохся. Контроль над четырехтысячным Степногорском позволит российской армии убить сразу двух зайцев.Во-первых, от этого поселка до города Запорожье — менее 30 километров, что дает возможность работать по позициям ВСУ в облцентре ствольной артиллерией и FPV-дронами. Во-вторых, отсюда можно наступать на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеской группировки в районе города Орехов, где, собственно, контрнаступ 2023-го и начинался. Так или иначе, группировка "Днепр", долгое время не фигурировавшая в сводках об освобожденных населенниках, теперь будет чаще радовать нас хорошими новостями.Темпы наступления российской армии в очередной раз доказывают, что инициатива в зоне боевых действий сохраняется за Москвой. Противник испытывает серьезные проблемы с количеством личного состава на самых угрожаемых участках. Группировки российских войск наступают одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Но уже скоро противник не сможет затыкать все дыры на фронте.* Запрещенная в России террористическая организация.

