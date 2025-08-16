https://ria.ru/20250816/obstanovka-2035554683.html
"Они зайдут к нам с тыла". Чего опасается украинская армия
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Россия по-прежнему владеет инициативой по всему фронту и движется вперед, освобождая населенник за населенником. Летняя кампания приближается к завершению, а значит, необходимо добиться максимальных успехов до осенней распутицы. О том, что происходит на ключевых направлениях спецоперации, — в материале РИА Новости.
Наиболее активно события развиваются на севере Донецкой Народной Республики, где группировка войск "Центр" постепенно сжимает клещи вокруг Покровска (Красноармейска), Мирнограда и Константиновки. В июне-июле российские войска серьезно расширили зону контроля вокруг этих городов и физически перерезали несколько важных трасс, по которым шло снабжение украинских гарнизонов. Как сообщил в начале недели советник главы ДНР Игорь Кимаковский, "Центру" удалось нарушить сообщение между Добропольем и Покровском. У группировки ВСУ, обороняющей последний, остался один путь для отступления: на запад по трассе М-30 — на Павлоград.
По сообщениям Минобороны, за прошлую неделю группировка "Центр" освободила три населенных пункта на Покровском (Красноармейском) направлении: Луначарское, Суворово и Никаноровку. Таким образом, российские войска значительно расширили зону контроля к северу от Покровска и приблизились к Доброполью. Освобождение этого города позволит нарушить логистику ВСУ на всем севере Донбасса.
При дальнейшем продвижении на север — в сторону Кучерова Яра и Золотого Колодца — под угрозой окажется главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, развернутый в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Этот укреп украинцы возводили с 2014-го. Его конфигурация рассчитана на оборону в восточном направлении. Теперь же у группировки "Центр" есть шанс обойти его с запада, где нет значимых фортификационных сооружений. Если отрезать укрепрайон от снабжения, то обороняющий его гарнизон окажется в тяжелом положении.
Складывающаяся ситуация не может не беспокоить украинских военных. Бывший начальник штаба полка "Азов"* Богдан Кротевич опубликовал в соцсетях открытое письмо Владимиру Зеленскому, где назвал положение ВСУ на севере ДНР критическим. Он признал, что Покровск и Мирноград фактически попали в окружение, Константиновка — в полуокружение. По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за "абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий" у украинского командования.
Подразделения российской армии продолжают выполнять боевые задачи на территории противника, удерживая фронт в Сумской области, хотя интенсивность боев на этом направлении несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. Украинские военные время от времени пытаются контратаковать и наносят удары по западному флангу российских войск, стремясь отбить Кондратовку и Андреевку. Но успеха добиться ВСУ так и не смогли.
На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области продолжаются ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре поселения и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее: Юнаковка расположена на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.
Противник сдавать Юнаковку не собирается: ее потеря грозит ВСУ каскадным обрушением фронта на данном участке. В этот населенник регулярно перебрасывают подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако России удалось стянуть сюда значительные силы и достичь локального господства в дронах — в так называемом малом воздухе. Как итог, ежедневные потери противника убитыми в Юнаковке исчисляются десятками, ранеными — сотнями.
Дальнейшего продвижения российских войск вглубь Сумской области за последние недели не было. Вероятно, замысел командования состоит в том, чтобы удерживать уже занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения сил противника на территорию Курской области. Киеву крайне невыгодны прямые переговоры Путина с Трампом, поэтому в ближайшие дни он может решиться на любую провокацию, чтобы их сорвать.
Продолжает расширяться российский плацдарм в Днепропетровской области, где в начале августа группировка "Восток" освободила село Январское. Это уже третий населенник на Днепропетровщине, занятый нашими войсками наравне с Малиевкой и Дачным. Западная граница ДНР постепенно переходит под контроль российской армии. В дальнейшем здесь не исключено формирование буферной зоны, что позволит отодвинуть артиллерию противника подальше от городов Донбасса.
На Запорожском направлении группировка "Днепр" продолжает расширять зону контроля вокруг поселка городского типа Степногорск. Прорыв к этому пгт стал возможен после освобождения группировкой "Днепр" села Каменское в конце июля. Фронт на данном участке Запорожского направления был статичен с осени 2023 года, когда контрнаступ ВСУ окончательно выдохся. Контроль над четырехтысячным Степногорском позволит российской армии убить сразу двух зайцев.
Во-первых, от этого поселка до города Запорожье — менее 30 километров, что дает возможность работать по позициям ВСУ в облцентре ствольной артиллерией и FPV-дронами. Во-вторых, отсюда можно наступать на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеской группировки в районе города Орехов, где, собственно, контрнаступ 2023-го и начинался. Так или иначе, группировка "Днепр", долгое время не фигурировавшая в сводках об освобожденных населенниках, теперь будет чаще радовать нас хорошими новостями.
Темпы наступления российской армии в очередной раз доказывают, что инициатива в зоне боевых действий сохраняется за Москвой. Противник испытывает серьезные проблемы с количеством личного состава на самых угрожаемых участках. Группировки российских войск наступают одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Но уже скоро противник не сможет затыкать все дыры на фронте.
* Запрещенная в России террористическая организация.