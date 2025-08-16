https://ria.ru/20250816/niderlandy-2035785050.html

В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом

В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом - РИА Новости, 16.08.2025

В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом

Нидерланды считают позитивным шагом совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности для Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Дик Схоф. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:41:00+03:00

2025-08-16T14:41:00+03:00

2025-08-16T14:41:00+03:00

в мире

сша

европа

евросоюз

нидерланды

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_98b8269b2fb816d125015bb6eb1e9f63.jpg

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Нидерланды считают позитивным шагом совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности для Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Дик Схоф. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Позитивным шагом является то, что Европа и США работают вместе над необходимыми гарантиями безопасности", - написал Схоф в соцсети Х по итогам саммита на Аляске. При этом он отметил, что Нидерланды продолжат играть активную роль в "коалиции желающих" по Украине и оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву и давление на Россию, "в том числе посредством жестких санкций". Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.

https://ria.ru/20250816/soglashenie-2035778989.html

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035774382.html

сша

европа

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, евросоюз, нидерланды, украина