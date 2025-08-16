https://ria.ru/20250816/niderlandy-2035785050.html
В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом
В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом
Нидерланды считают позитивным шагом совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности для Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Дик Схоф. РИА Новости, 16.08.2025
ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Нидерланды считают позитивным шагом совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности для Украины, заявил в субботу премьер-министр страны Дик Схоф. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Позитивным шагом является то, что Европа и США работают вместе над необходимыми гарантиями безопасности", - написал Схоф в соцсети Х по итогам саммита на Аляске. При этом он отметил, что Нидерланды продолжат играть активную роль в "коалиции желающих" по Украине и оказывать военную, финансовую и политическую помощь Киеву и давление на Россию, "в том числе посредством жестких санкций". Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника, переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.
В Нидерландах назвали сотрудничество ЕС и США по Украине позитивным шагом
