https://ria.ru/20250816/mural-2035803549.html

В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области

В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области - РИА Новости, 16.08.2025

В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области

В центре Донецка открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:18:00+03:00

2025-08-16T17:18:00+03:00

2025-08-16T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

общество

волонтеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035804539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ca648c45c30ea0b2692a70bf8c64855.jpg

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. В центре Донецка открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области.Год назад двое сотрудников Народного фронта, которые помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения, стали жертвами удара ВСУ по автомобилю. Погибли медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта ДНР Николай Ковалев с позывным Чапай, а также координатор по СМИ регионального исполкома Давид Соколов с позывным Тюр."Сегодня открываем мурал в честь парней Николая и Давида, которые погибли в Курской области, в поселке Глушково. Они везли гуманитарную помощь и, к сожалению, погибли. Но мы сейчас продолжаем их дело, трудимся во имя их памяти. Давид как личность раскрылся во время Авдеевской гуманитарной миссии, поэтому там изображен разрушенный храм из Авдеевки. Николай раскрылся во время гуманитарной миссии в Мариуполе, поэтому там изображен сталевар", — рассказал РИА Новости глава регисполкома Народного фронта ДНР Сергей Самохин.В начале СВО Давид Соколов отправился на фронт добровольцем и проходил службу на Харьковском направлении. После демобилизации стал заниматься волонтерской деятельностью."Он пришел и сказал: "Я собираю рюкзак, я ухожу на фронт. Мне уже 18 лет, сказали, что 18-летних берут на фронт. Я готов". Тогда были распределения, и он попал в Харьковскую область. Он всегда говорил: "Все будет хорошо. Я на том месте, на котором я должен быть". Его миссия — это мир во всем мире и помощь всем нуждающимся, насколько он может это сделать", — отметила мама погибшего Наталья Шконда.Вместе с открытием мурала прошла выставка фотографий Соколова, были высажены деревья в память о волонтерах.

https://ria.ru/20250808/donbass-2034176532.html

https://ria.ru/20250705/stipendii--2027353434.html

https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html

курская область

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мурал в центре Донецка в память о погибших в Курской области волонтерах Народного фронта Мурал в память о погибших год назад в Курской области волонтерах Народного фронта в ДНР был открыт в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель регисполкома организации в ДНР Сергей Самохин. Тогда от попадания снаряда ВСУ в автомобиль погибли медик Молодежного крыла Нарфронта в ДНР Николай Ковалёв с позывным "Чапай", а также координатор по СМИ регионального исполкома организации Давид Соколов с позывным "Тюр". Еще один сотрудник, помогавший вывозить мирных жителей, был ранен. 2025-08-16T17:18 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, общество, волонтеры