Специалисты начали розлив битумной смеси на Тверской улице в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:33 16.08.2025 (обновлено: 15:34 26.08.2025)
Специалисты начали розлив битумной смеси на Тверской улице в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тверская улица
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы Это означает, что совсем скоро начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Битумная эмульсия для дорожных работ - важный связующий компонент для соединения нижнего слоя покрытия с верхним", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что техника с помощью спецоборудования равномерно распределяет эмульсию по всей ширине проезжей части.
москва
тверская улица
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы Это означает, что совсем скоро начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Битумная эмульсия для дорожных работ - важный связующий компонент для соединения нижнего слоя покрытия с верхним", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что техника с помощью спецоборудования равномерно распределяет эмульсию по всей ширине проезжей части.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТверская улица
 
 
