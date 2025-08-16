https://ria.ru/20250816/moskva-2037681353.html
Специалисты начали розлив битумной смеси на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к розливу битумной смеси на ремонтируемом участке Тверской улицы Это означает, что совсем скоро начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Битумная эмульсия для дорожных работ - важный связующий компонент для соединения нижнего слоя покрытия с верхним", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что техника с помощью спецоборудования равномерно распределяет эмульсию по всей ширине проезжей части.
