В Москве пройдет выставка-пристройство животных

В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 16.08.2025

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

Выставка-пристройство животных из столичных приютов пройдет в Москве в "Лужниках" 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из столичных приютов пройдет в Москве в "Лужниках" 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Выставка-пристройство подопечных городских приютов пройдет на центральной площади спортивного комплекса "Лужники" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Она организована в честь Всемирного дня бездомных животных. Посетителей ждут 17 августа с 11:00 до 17:00", - говорится в сообщении. Отмечается, что на выставке-пристройстве можно не только забрать понравившегося питомца домой, но и узнать, как стать волонтером приюта. Своих хозяев будут ждать 25 собак и кошек из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", подведомственного столичному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Все животные готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут гостям о характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу, добавляется в сообщении.

