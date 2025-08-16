Рейтинг@Mail.ru
Посетители фестиваля "День Индии" оценили традиционные товары - РИА Новости, 16.08.2025
16:29 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/moskva-2035797154.html
Посетители фестиваля "День Индии" оценили традиционные товары
Посетители фестиваля "День Индии" оценили традиционные товары
2025-08-16T16:29:00+03:00
2025-08-16T16:29:00+03:00
москва
общество
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370726_0:136:2876:1754_1920x0_80_0_0_7fca5e970aced8189291f863df6a4667.jpg
https://ria.ru/20250815/moskva-2035617525.html
https://ria.ru/20250815/indii-2035509599.html
https://ria.ru/20250814/indiya--2035371875.html
москва
индия
россия
москва, общество, индия, россия
Москва, Общество, Индия, Россия
В Москве на фестивале "День Индии" представили множество традиционных товаров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетительница выбирает украшения на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Посетительница выбирает украшения на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большое количество индийский товаров представлено на фестивале "День Индии" в Москве, среди них наибольшей популярностью посетителей пользуются ткани, индийская еда и манго-шейки, рассказал РИА Новости организатор фестиваля Картик Котвани.
"Наша цель была показать Индию России, поэтому максимально все, что вы думаете об Индии, можно найти на фестивале. Особый хит - индийский манго, потому что люди хотят пить сделанные из него манго-шейки", - рассказал Котвани.
Организатор отметил, что на фестивале также представлена натуральная мебель из дерева ручной работы, привезенная из Индии, специи, национальные драгоценные украшения, одежда, продукты, косметика.
"Индийская еда пользуется наибольшей популярностью у посетителей. Все хотят попробовать индийскую кухню. У нас более 30 ресторанов, каждый из которых готовит разную еду, потому что в различных частях Индии разная культура питания", - добавил он.
Котвани также рассказал, что другим хитом у посетителей являются индийские ткани, качество которых очень высоко.
Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля 2025 года – история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия продлятся по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
