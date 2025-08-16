https://ria.ru/20250816/moskva-2035786379.html
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
Синоптик рассказал о похолодании в Москве - РИА Новости, 16.08.2025
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
Похолодание в Москве начнется в воскресенье, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:54:00+03:00
2025-08-16T14:54:00+03:00
2025-08-16T14:54:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_0:80:3103:1825_1920x0_80_0_0_9bab0813246cf28e502d647e97c26864.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Похолодание в Москве начнется в воскресенье, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в ближайшие 7-10 дней средний температурный фон в Европейской России ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы. "Начнется похолодание в воскресенье – холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 20 градусов. В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и еще на градус понизит температуру – плюс 17 - плюс 19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что во вторник не обойдется без дождей, а после полудня ожидается плюс 18 - плюс 20 градусов. В среду до климатической нормы показания термометров так и не доберутся – максимум не превысит плюс 19 - плюс 21 градус. "В четверг регион будет пересекать очередной фронтальный раздел, на этот раз холодный, который станет причиной кратковременных дождей, а его влияние на температуру будет незначительным и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних показателей. В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_a6d6760fc540daf9fb9007dbb8207d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
Синоптик Леус: похолодание в Москве начнется в воскресенье
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Похолодание в Москве начнется в воскресенье, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что в ближайшие 7-10 дней средний температурный фон в Европейской России ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.
"Начнется похолодание в воскресенье – холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 20 градусов. В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и еще на градус понизит температуру – плюс 17 - плюс 19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября", - рассказал Леус
в своем Telegram-канале
.
Синоптик отметил, что во вторник не обойдется без дождей, а после полудня ожидается плюс 18 - плюс 20 градусов. В среду до климатической нормы показания термометров так и не доберутся – максимум не превысит плюс 19 - плюс 21 градус.
"В четверг регион будет пересекать очередной фронтальный раздел, на этот раз холодный, который станет причиной кратковременных дождей, а его влияние на температуру будет незначительным и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних показателей. В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку", - заключил синоптик.