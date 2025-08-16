Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о похолодании в Москве - РИА Новости, 16.08.2025
14:54 16.08.2025
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
Синоптик рассказал о похолодании в Москве - РИА Новости, 16.08.2025
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Похолодание в Москве начнется в воскресенье, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в ближайшие 7-10 дней средний температурный фон в Европейской России ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы. "Начнется похолодание в воскресенье – холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 20 градусов. В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и еще на градус понизит температуру – плюс 17 - плюс 19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что во вторник не обойдется без дождей, а после полудня ожидается плюс 18 - плюс 20 градусов. В среду до климатической нормы показания термометров так и не доберутся – максимум не превысит плюс 19 - плюс 21 градус. "В четверг регион будет пересекать очередной фронтальный раздел, на этот раз холодный, который станет причиной кратковременных дождей, а его влияние на температуру будет незначительным и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних показателей. В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку", - заключил синоптик.
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о похолодании в Москве

Синоптик Леус: похолодание в Москве начнется в воскресенье

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Похолодание в Москве начнется в воскресенье, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что в ближайшие 7-10 дней средний температурный фон в Европейской России ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.
"Начнется похолодание в воскресенье – холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 20 градусов. В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и еще на градус понизит температуру – плюс 17 - плюс 19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что во вторник не обойдется без дождей, а после полудня ожидается плюс 18 - плюс 20 градусов. В среду до климатической нормы показания термометров так и не доберутся – максимум не превысит плюс 19 - плюс 21 градус.
"В четверг регион будет пересекать очередной фронтальный раздел, на этот раз холодный, который станет причиной кратковременных дождей, а его влияние на температуру будет незначительным и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних показателей. В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку", - заключил синоптик.
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
