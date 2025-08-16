https://ria.ru/20250816/moskva-2035725928.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суббота для москвичей будет солнечной и теплой, а начиная с воскресенья установится погода, больше характерная для конца августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Обычно субботу и воскресенье обозначают одним словом - выходные. Но погода будет совершенно разная", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу можно будет "наслаждаться" теплой погодой до 25 градусов. Настолько воздух прогреется из-за того, что небо будет малооблачным и Солнце сможет внести свой вклад в тепловой баланс. Тем не менее метеоролог не исключил 10-20-минутные "небольшие дождики летнего типа". "Начиная с воскресенья уже будет понижение температуры. Она будет примерно на полтора, потом даже на два градуса ниже нормы. Ночные температуры преимущественно в диапазоне 8-13 градусов и кратковременные дожди, но разной интенсивности", - добавил Вильфанд. Он уточнил, что такая температура больше характерна для конца августа, а не для его середины.

