Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.08.2025
04:37 16.08.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суббота для москвичей будет солнечной и теплой, а начиная с воскресенья установится погода, больше характерная для конца августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Обычно субботу и воскресенье обозначают одним словом - выходные. Но погода будет совершенно разная", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу можно будет "наслаждаться" теплой погодой до 25 градусов. Настолько воздух прогреется из-за того, что небо будет малооблачным и Солнце сможет внести свой вклад в тепловой баланс. Тем не менее метеоролог не исключил 10-20-минутные "небольшие дождики летнего типа". "Начиная с воскресенья уже будет понижение температуры. Она будет примерно на полтора, потом даже на два градуса ниже нормы. Ночные температуры преимущественно в диапазоне 8-13 градусов и кратковременные дожди, но разной интенсивности", - добавил Вильфанд. Он уточнил, что такая температура больше характерна для конца августа, а не для его середины.
общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: совершенно разная погода ждет москвичей на выходных

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суббота для москвичей будет солнечной и теплой, а начиная с воскресенья установится погода, больше характерная для конца августа, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Обычно субботу и воскресенье обозначают одним словом - выходные. Но погода будет совершенно разная", - сказал Вильфанд.
По его словам, в субботу можно будет "наслаждаться" теплой погодой до 25 градусов. Настолько воздух прогреется из-за того, что небо будет малооблачным и Солнце сможет внести свой вклад в тепловой баланс.
Тем не менее метеоролог не исключил 10-20-минутные "небольшие дождики летнего типа".
"Начиная с воскресенья уже будет понижение температуры. Она будет примерно на полтора, потом даже на два градуса ниже нормы. Ночные температуры преимущественно в диапазоне 8-13 градусов и кратковременные дожди, но разной интенсивности", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что такая температура больше характерна для конца августа, а не для его середины.
