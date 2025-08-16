Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве со "скриншотами" из приложения банка
16:05 16.08.2025 (обновлено: 18:19 16.08.2025)
Россиян предупредили о мошенничестве со "скриншотами" из приложения банка
Россиян предупредили о мошенничестве со "скриншотами" из приложения банка - РИА Новости, 16.08.2025
Россиян предупредили о мошенничестве со "скриншотами" из приложения банка
Злоумышленники стали отправлять поддельные скриншоты из приложений банка, сообщила киберполиция. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Злоумышленники стали отправлять поддельные скриншоты из приложений банка, сообщила киберполиция."Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование "антифрод-системы" для "подтверждения получателя". &lt;...&gt; Гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", — говорится в релизе.По словам правоохранителей, когда человек хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме."Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или, как здесь, "встречного перевода получателю" требуют перевести им деньги", — уточнили полицейские. Правоохранители напомнили, что банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу, так как комиссии платят сервису, а не человеку. Антифрод-системы также не требуют действий в виде перевода денег.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Россиян предупредили о мошенничестве со "скриншотами" из приложения банка

МВД: мошенники присылают поддельные скриншоты из приложений банка

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Злоумышленники стали отправлять поддельные скриншоты из приложений банка, сообщила киберполиция.
"Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование "антифрод-системы" для "подтверждения получателя". <...> Гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", — говорится в релизе.
11 февраля, 13:50
По словам правоохранителей, когда человек хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме.
"Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или, как здесь, "встречного перевода получателю" требуют перевести им деньги", — уточнили полицейские.
Правоохранители напомнили, что банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу, так как комиссии платят сервису, а не человеку. Антифрод-системы также не требуют действий в виде перевода денег.
