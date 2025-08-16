https://ria.ru/20250816/moshenniki-2035761047.html
МВД предупредило о новых способах мошенничества
МВД предупредило о новых способах мошенничества
МВД предупредило о новых способах мошенничества
Мошенники присылают сообщение в мессенджеры под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых, в которых спрятана ссылка
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мошенники присылают сообщение в мессенджеры под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых, в которых спрятана ссылка, при переходе по которой аферисты могут записать в телефонную книгу жертвы новый контакт или заменить старый, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники постоянно ищут новые, изощренные способы обмана. Один из таких методов, набирающий активную популярность, использует безобидный на первый взгляд файл - .vcf (vCard File)", - говорится в сообщении. Файл .vcf - это стандартный формат визитной карточки. Он содержит информацию о контакте: имя, телефонные номера, email, адрес, должность, пояснили в ведомстве. Когда вы получаете .vcf файл (например, от нового знакомого или коллеги) и открываете его на смартфоне, система обычно предлагает сохранить этот контакт в вашу адресную книгу. Это удобный и легальный способ обмена контактами. По словам правоохранителей, жертва получает сообщение (SMS, WhatsApp и Telegram), маскирующееся под важное уведомление от банка, службы доставки, госструктур, коллег или знакомых. "В сообщении содержится вложение - файл с расширением .vcf. Когда ничего не подозревающий пользователь открывает .vcf файл, его телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий. Процесс сохранения контакта происходит быстро и часто без лишних вопросов. Жертва может даже не заметить, что в ее адресной книге появился новый контакт или изменился номер в старом (если мошенники использовали имя существующего контакта)", - уточнили полицейские. Правоохранители советуют сохранять номера служб поддержки банков, почтовых операторов, госорганов самостоятельно и не доверять слепо контактам.
МВД предупредило о новых способах мошенничества
В МВД рассказали о возможности мошенников подменять контакты в телефонах
