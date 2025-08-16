В Кишиневе полиция применила силу для разгона акции протеста оппозиции
В Кишиневе полиция применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на мирный характер протеста, сотрудники правоохранительных органов демонтировали палатки, установленные участниками акции.
Протестующие не оказывали сопротивления действиям силовиков. Они расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.
Манифестанты планировали продолжать протесты до выполнения властями их требований.
В субботу оппозиционный политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Протестующие требуют освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.
Лидер блока Илан Шор анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого Национального Собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.
ЦИК Молдавии отказала партии "Возрождение" в регистрации на выборы
15 августа, 19:14
Борьба с оппозицией
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Кроме того, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.