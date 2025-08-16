В Кишиневе полиция усилила проверки граждан после митинга оппозиция
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кишиневе продолжают проверять документы у прохожих и задерживать граждан на привокзальной площади после завершения субботнего протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционный блок "Победа" созвал в субботу акцию против политики президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Организаторы объявили мирный характер мероприятия для выражения недовольства "репрессиями против политических противников". Полиция препятствовала участникам митинга собраться в едином месте, оттесняла их, в результате чего протестующие разделились на разрозненные группы и провели локальные акции.
Правоохранители методично останавливают случайных прохожих, проверяют сумки и документы, несмотря на то что акция протеста уже завершилась. Как отмечает корреспондент агентства, полицейские автомобили остались на площади, камеры видеонаблюдения фиксируют каждого появившегося в зоне их видимости.
Многие кишиневцы пока стараются не появляться районе железнодорожного вокзала, опасаясь попасть под проверки.
Оппозиция обвиняет ПДС в политических репрессиях, особенно после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул по делу о финансировании запрещенной партии "Шор". Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.