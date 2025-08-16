Рейтинг@Mail.ru
20:51 16.08.2025
В Кишиневе участники акции оппозиции начали установку палаточного лагеря
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Участники акции протеста у железнодорожного вокзала в Кишиневе начали устанавливать палаточный городок, готовясь к долгосрочному присутствию, но манифестантов начала разгонять полиция, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Мы не собираемся уходить после одного дня. Будем здесь столько, сколько потребуется для достижения наших целей&quot;, — сказал один из участников акции.Организаторы заявили, что акция будет продолжаться до выполнения властями требований протестующих. Демонстранты привезли палатки, воду и продукты питания, показывая готовность к длительному противостоянию с правительством.Но вскоре палаточный городок силой демонтировала полиция."Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", — заявил один из участников протеста.Манифестанты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.В субботу оппозиционный политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей.Протестующие требуют освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.Лидер блока Илан Шор анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.Борьба с оппозициейВ июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Кроме того, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Участники акции протеста у железнодорожного вокзала в Кишиневе начали устанавливать палаточный городок, готовясь к долгосрочному присутствию, но манифестантов начала разгонять полиция, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы не собираемся уходить после одного дня. Будем здесь столько, сколько потребуется для достижения наших целей", — сказал один из участников акции.

В Гагаузии поддержали инициативы оппозиционного политика Шора
Организаторы заявили, что акция будет продолжаться до выполнения властями требований протестующих. Демонстранты привезли палатки, воду и продукты питания, показывая готовность к длительному противостоянию с правительством.
Но вскоре палаточный городок силой демонтировала полиция.
"Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", — заявил один из участников протеста.
Манифестанты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.
В субботу оппозиционный политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей.Протестующие требуют освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.
Лидер блока Илан Шор анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.

Борьба с оппозицией

В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Кроме того, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Экс-премьер Молдавии заявил, что оставлять правящую партию у власти опасно
