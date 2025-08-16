Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии заявил, что оставлять правящую партию у власти опасно
17:21 16.08.2025
Экс-премьер Молдавии заявил, что оставлять правящую партию у власти опасно
Экс-премьер Молдавии заявил, что оставлять правящую партию у власти опасно
Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что оставлять правящую Партию действия и солидарности (ПДС) одну у власти "опасно для всего общества". РИА Новости, 16.08.2025
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что оставлять правящую Партию действия и солидарности (ПДС) одну у власти "опасно для всего общества". Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. "Оставлять ПДС одну у власти опасно не для одного человека, это опасно для всего общества в Молдавии. Надежда — в гражданах Молдавии, как тех, кто живет в стране, так и тех, кто в диаспоре. Оппозиция должна не только критиковать, но и четко сказать, какую позицию займет после выборов, чтобы люди знали, за что голосуют ", - написал Филат в своем Telegram-канале. Политик опроверг утверждения ПДС о том, что без этой партии у власти Молдавия может лишиться внешнего финансирования. Он назвал подобные заявления попыткой запугать избирателей на фоне действительно слабого бюджета страны. "Уже слышны голоса, что мол, без ПДС финансирование может стать проблемой, а бюджет и так слабый, что несет риск экономического коллапса. Это заблуждение. Хотя дыры в бюджете есть, по вине правительства от ПДС, это другой вопрос", - отметил экс-премьер. Филат заверил, что западные партнеры готовы работать с любой законно избранной властью в Молдове, основываясь на собственном опыте сотрудничества с международными донорами. "Исходя из своего опыта, прямо скажу: и ЕС, и другие партнеры Молдавии будут работать с той властью, которую изберет молдавский народ. Главное – чтобы выборы были свободные", - подчеркнул Филат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что оставлять правящую Партию действия и солидарности (ПДС) одну у власти "опасно для всего общества".
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
"Оставлять ПДС одну у власти опасно не для одного человека, это опасно для всего общества в Молдавии. Надежда — в гражданах Молдавии, как тех, кто живет в стране, так и тех, кто в диаспоре. Оппозиция должна не только критиковать, но и четко сказать, какую позицию займет после выборов, чтобы люди знали, за что голосуют ", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик опроверг утверждения ПДС о том, что без этой партии у власти Молдавия может лишиться внешнего финансирования. Он назвал подобные заявления попыткой запугать избирателей на фоне действительно слабого бюджета страны.
"Уже слышны голоса, что мол, без ПДС финансирование может стать проблемой, а бюджет и так слабый, что несет риск экономического коллапса. Это заблуждение. Хотя дыры в бюджете есть, по вине правительства от ПДС, это другой вопрос", - отметил экс-премьер.
Филат заверил, что западные партнеры готовы работать с любой законно избранной властью в Молдове, основываясь на собственном опыте сотрудничества с международными донорами.
"Исходя из своего опыта, прямо скажу: и ЕС, и другие партнеры Молдавии будут работать с той властью, которую изберет молдавский народ. Главное – чтобы выборы были свободные", - подчеркнул Филат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Заголовок открываемого материала