В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции
В Кишиневе в субботу пройдет новая акция "Победы" из-за политики правительства
© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik / Rodion Proca
КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. В субботу в Кишиневе планируется акция протеста оппозиционного блока "Победа", участники акции намерены выразить недовольство текущей внутренней и внешней политикой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), включая меры в отношении оппозиции.
Из центра Кишинева - на вокзал
Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Ранее на этой неделе молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста. В обращении утверждается, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации и может считаться не мирной демонстрацией, а инструментом преступного воздействия.
Лидер блока "Победа" Илан Шор первоначально анонсировал проведение массового протеста против произвола властей в центре Кишинева, на Площади Великого национального собрания. Однако правительство республики в спешном порядке организовало в этот день на центральной площади выставку силовых ведомств, приуроченную ко Дню диаспоры, которая продлится с 10.00 до 18.00. Как сообщила пресс-служба правительства, в экспозиции участвуют МВД, министерство обороны, минздрав и Таможенная служба.
В связи с этим акция оппозиции пройдет на площади у железнодорожного вокзала. Шор призвал сторонников выйти на улицы и установить палатки, подчеркнув, что протест будет мирным. Он также обратился к офицерам Молдавии с просьбой перейти на сторону народа, отметив, что они присягали людям, а не начальству, и пообещав достойные условия после смены власти.
Против репресий и давления
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
Недавно Высшая судебная палаты оставила в силе отказ в регистрации блока "Победа" для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Представители блока намерены обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В начале августа суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор", с требованием взыскать 2,4 миллиона долларов. Гуцул назвала это политической расправой и приговором демократии, обвинив президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных. Активистка блока Светлана Попан получила шесть лет по тому же делу. Защита планирует обжаловать решение в апелляционной палате в течение 15 дней.
Сторонники Гуцул проводят ежедневные акции поддержки у пенитенциарного учреждения №13, где она содержится. Депутат парламента Александр Суходольский заявил, что там сформирован фронт борьбы за свободу и правду, с целью доказать незаконность ареста и продолжить протесты до достижения справедливости. Народное собрание Гагаузии не признало приговор и приняло резолюцию в ее защиту.
Депутат Вадим Фотеску отметил, что задержания оппозиционеров направлены на запугивание народа перед выборами, и власти пытаются контролировать социальные сети, как ранее сделали со СМИ. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских СМИ и молдавских каналов. Осенью 2024 года заблокировали более 100 Telegram-каналов.
Протест может стать индикатором напряженности в обществе. Власти подчеркивают необходимость общественного порядка, оппозиция - права на выражение мнений.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
