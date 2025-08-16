Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/moldaviya-2035668445.html
В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции
В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции - РИА Новости, 16.08.2025
В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции
В субботу в Кишиневе планируется акция протеста оппозиционного блока "Победа", участники акции намерены выразить недовольство текущей внутренней и внешней... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:16:00+03:00
2025-08-16T00:16:00+03:00
в мире
кишинев
россия
молдавия
илан шор
майя санду
ион чебан
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796581345_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_f1d4473a05b9e5b246a06c01d6dd31f7.jpg
КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. В субботу в Кишиневе планируется акция протеста оппозиционного блока "Победа", участники акции намерены выразить недовольство текущей внутренней и внешней политикой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), включая меры в отношении оппозиции. Из центра Кишинева - на вокзал Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Ранее на этой неделе молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста. В обращении утверждается, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации и может считаться не мирной демонстрацией, а инструментом преступного воздействия. Лидер блока "Победа" Илан Шор первоначально анонсировал проведение массового протеста против произвола властей в центре Кишинева, на Площади Великого национального собрания. Однако правительство республики в спешном порядке организовало в этот день на центральной площади выставку силовых ведомств, приуроченную ко Дню диаспоры, которая продлится с 10.00 до 18.00. Как сообщила пресс-служба правительства, в экспозиции участвуют МВД, министерство обороны, минздрав и Таможенная служба. В связи с этим акция оппозиции пройдет на площади у железнодорожного вокзала. Шор призвал сторонников выйти на улицы и установить палатки, подчеркнув, что протест будет мирным. Он также обратился к офицерам Молдавии с просьбой перейти на сторону народа, отметив, что они присягали людям, а не начальству, и пообещав достойные условия после смены власти. Против репресий и давления Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений. Недавно Высшая судебная палаты оставила в силе отказ в регистрации блока "Победа" для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Представители блока намерены обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. В начале августа суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор", с требованием взыскать 2,4 миллиона долларов. Гуцул назвала это политической расправой и приговором демократии, обвинив президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных. Активистка блока Светлана Попан получила шесть лет по тому же делу. Защита планирует обжаловать решение в апелляционной палате в течение 15 дней. Сторонники Гуцул проводят ежедневные акции поддержки у пенитенциарного учреждения №13, где она содержится. Депутат парламента Александр Суходольский заявил, что там сформирован фронт борьбы за свободу и правду, с целью доказать незаконность ареста и продолжить протесты до достижения справедливости. Народное собрание Гагаузии не признало приговор и приняло резолюцию в ее защиту. Депутат Вадим Фотеску отметил, что задержания оппозиционеров направлены на запугивание народа перед выборами, и власти пытаются контролировать социальные сети, как ранее сделали со СМИ. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских СМИ и молдавских каналов. Осенью 2024 года заблокировали более 100 Telegram-каналов. Протест может стать индикатором напряженности в обществе. Власти подчеркивают необходимость общественного порядка, оппозиция - права на выражение мнений. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20250814/moldavija-2035406156.html
https://ria.ru/20250814/moldavija-2035394903.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796581345_187:0:1310:842_1920x0_80_0_0_92ae09382d80562748168748512a7089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, россия, молдавия, илан шор, майя санду, ион чебан, европейский суд, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Ион Чебан, Европейский суд, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Кишиневе пройдет новая акция протеста оппозиции

В Кишиневе в субботу пройдет новая акция "Победы" из-за политики правительства

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. В субботу в Кишиневе планируется акция протеста оппозиционного блока "Победа", участники акции намерены выразить недовольство текущей внутренней и внешней политикой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), включая меры в отношении оппозиции.

Из центра Кишинева - на вокзал

Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Ранее на этой неделе молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста. В обращении утверждается, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации и может считаться не мирной демонстрацией, а инструментом преступного воздействия.
Лидер блока "Победа" Илан Шор первоначально анонсировал проведение массового протеста против произвола властей в центре Кишинева, на Площади Великого национального собрания. Однако правительство республики в спешном порядке организовало в этот день на центральной площади выставку силовых ведомств, приуроченную ко Дню диаспоры, которая продлится с 10.00 до 18.00. Как сообщила пресс-служба правительства, в экспозиции участвуют МВД, министерство обороны, минздрав и Таможенная служба.
В связи с этим акция оппозиции пройдет на площади у железнодорожного вокзала. Шор призвал сторонников выйти на улицы и установить палатки, подчеркнув, что протест будет мирным. Он также обратился к офицерам Молдавии с просьбой перейти на сторону народа, отметив, что они присягали людям, а не начальству, и пообещав достойные условия после смены власти.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов
14 августа, 23:20

Против репресий и давления

Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
Недавно Высшая судебная палаты оставила в силе отказ в регистрации блока "Победа" для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Представители блока намерены обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В начале августа суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор", с требованием взыскать 2,4 миллиона долларов. Гуцул назвала это политической расправой и приговором демократии, обвинив президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных. Активистка блока Светлана Попан получила шесть лет по тому же делу. Защита планирует обжаловать решение в апелляционной палате в течение 15 дней.
Сторонники Гуцул проводят ежедневные акции поддержки у пенитенциарного учреждения №13, где она содержится. Депутат парламента Александр Суходольский заявил, что там сформирован фронт борьбы за свободу и правду, с целью доказать незаконность ареста и продолжить протесты до достижения справедливости. Народное собрание Гагаузии не признало приговор и приняло резолюцию в ее защиту.
Депутат Вадим Фотеску отметил, что задержания оппозиционеров направлены на запугивание народа перед выборами, и власти пытаются контролировать социальные сети, как ранее сделали со СМИ. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских СМИ и молдавских каналов. Осенью 2024 года заблокировали более 100 Telegram-каналов.
Протест может стать индикатором напряженности в обществе. Власти подчеркивают необходимость общественного порядка, оппозиция - права на выражение мнений.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России
14 августа, 20:53
 
В миреКишиневРоссияМолдавияИлан ШорМайя СандуИон ЧебанЕвропейский судПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала