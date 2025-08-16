https://ria.ru/20250816/moldaviya-2035205559.html

"Ждут коллапса". В Европе решились на отчаянный шаг против России

"Ждут коллапса". В Европе решились на отчаянный шаг против России

"Ждут коллапса". В Европе решились на отчаянный шаг против России

Кишинев отозвал лицензию на поставки у "дочки" "Газпрома" — компании "Молдовагаз". Государственная Energocom обеспечит импорт из Европы. Бизнес и население, уже

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Кишинев отозвал лицензию на поставки у "дочки" "Газпрома" — компании "Молдовагаз". Государственная Energocom обеспечит импорт из Европы. Бизнес и население, уже столкнувшееся с кратным ростом тарифов, в ужасе от действий властей. На последней возможности получать газ по доступным ценам поставлен крест. О неизбежных последствиях — в материале РИА Новости.Новый поставщик"Молдовагаз" — молдавско-российская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой голубого топлива, а также строительством сетей газоснабжения и монтажом соответствующего оборудования."Правительством Республики Молдова реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации группы "Молдовагаз", фактическому лишению АО "Молдовагаз" права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики", — прокомментировали ситуацию в "Газпроме", которому принадлежит 50% "Молдовагаза"."Чисто политическое"В Кишиневе сослались на обязательства перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Однако очевидно, что решение чисто политическое, не соответствующее экономическим реалиям страны.После прихода к власти Майи Санду Молдавия погрузилась в энергетический кризис. В 2021-м тарифы на газ взлетели в семь раз, в результате инфляция превысила 30%. Это вызвало акции протеста. Правительство же заявило, что избавилось от "Газпрома", и засекретило закупочные цены на топливо.С тех пор мало что изменилось. По данным Национального бюро статистики, за год (с июля 2024 по июль 2025-го), газ подорожал на 27,59%, электроэнергия — на 27,18%. Совокупная инфляция за пятилетний период — 76,8%Экс-премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат сделал вывод: режим Санду и ее правящей "Партии действия и солидарности" вверг Молдавию в нищету.Но правительство продолжает губительный курс."В условиях, когда уровень нищеты превысил 33%, какие бы то ни было более дорогие энергоносители (будь то закупки на общеевропейском рынке или российский газ, приобретенный через третьи страны) просто неподъемны для населения", — отмечает Николь Бодиштяну, заместитель академического руководителя программы "Международные отношения и глобальные исследования" НИУ ВШЭ.В два-три раза дорожеПоставки "Газпрома" прекратились в январе, после истечения соглашения о транзите через Украину и отказа Кишинева урегулировать проблему долга.Хотя технически вопрос можно было решить: например, использовать европейскую нитку "Турецкого потока", примыкающую к Трансбалканскому газопроводу, — вплоть до Тирасполя. Не пожелали.Прямые контракты с "Молдовагазом" и льготные цены остались в прошлом, констатируют "Молдавские ведомости"."Да, Energocom имеет доступ к торговым площадкам ЕС, но у находящейся в экономическом стрессе Молдавии мало буферов. Европейский бенчмарк TTF сейчас порядка 32 мегаватт в час (338 евро за тысячу кубометров), получится в два-три раза дороже прежних схем", — говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.То же самое с российским топливом, приобретаемым по-серому.Как напомнил один из лидеров проевропейского блока партий "Альтернатива" Александр Стояногло, Кишинев покупает российский газ втридорога через европейских посредников, несмотря на заверения Санду и ее правительства в том, что никакой торговли с Москвой нет."Это не энергетическая безопасность, а чистое разорение: люди без денег, экономика уничтожена. <...> Теперь нам говорят: "К зиме готовы, закупились на 50%". По какой цене? Коммерческая тайна. То есть тратят наши деньги, но условия держат в секрете от нас же", — написал он в своем Telegram-канале.И подчеркнул: у всех реальных продавцов, которые могли предложить газ подешевле, власти отобрали лицензии, оставив на рынке только "Энергоком". Эта компания — весьма удобный инструмент в политической игре.Газовый рынок страны фактически оказался в руках одного госпредприятия, и есть большие сомнения в том, что это "прозрачный поставщик", возмущаются местные СМИ.Широкие последствияЧлен экспертного совета при "Российском газовом обществе" Павел Марышев полагает, что Кишинев ведет переговоры о субсидировании поставок в ЕС. Если нет, то правительство совершило отчаянный шаг."Предположительно, в 2025-м Молдавия потребит порядка 900 миллионов кубометров. Заполненность ПХГ в Европе — больше 70%, Кишиневу тоже хватит. Но по цене 380-450 долларов", — указывает аналитик.В любом случае риски никуда не исчезнут. Ограниченные возможности импорта электроэнергии из соседних стран в сочетании с требующей модернизации инфраструктурой чреваты масштабными перебоями.Рост цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий неизбежен. Как следствие — разгон инфляции, замедление промышленного производства, остановки предприятий.Компенсационные выплаты правительства, если на них пойдут, увеличат государственный долг. А там и так почти 40% ВВП.По оценкам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, в результате убытки Кишинева превысят миллиард евро в год.

