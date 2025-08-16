Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/mid-2035836602.html
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.08.2025
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:15:00+03:00
2025-08-16T23:15:00+03:00
в мире
аляска
россия
сергей лавров
хакан фидан
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в российском МИД. "Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Турецкой Республики Хаканом Фиданом по инициативе последнего. Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении. Также, уточнили в МИД, стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.
https://ria.ru/20250816/erdogan-2035815255.html
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_126:0:2665:1904_1920x0_80_0_0_4c56d2da0ec5a11e0125bb7535fc84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сергей лавров, хакан фидан, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис

Лавров обсудил с Фиданом украинский кризис в контексте саммита РФ и США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в российском МИД.
"Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Турецкой Республики Хаканом Фиданом по инициативе последнего. Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении.
Также, уточнили в МИД, стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 18:46
 
В миреАляскаРоссияСергей ЛавровХакан ФиданВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала