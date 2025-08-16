https://ria.ru/20250816/mid-2035836602.html

Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис

Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.08.2025

Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в российском МИД. "Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Турецкой Республики Хаканом Фиданом по инициативе последнего. Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении. Также, уточнили в МИД, стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

