Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис - РИА Новости, 16.08.2025
Главы МИД России и Турции обсудили украинский кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:15:00+03:00
2025-08-16T23:15:00+03:00
2025-08-16T23:15:00+03:00
в мире
аляска
россия
сергей лавров
хакан фидан
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске, сообщили в российском МИД. "Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Турецкой Республики Хаканом Фиданом по инициативе последнего. Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении. Также, уточнили в МИД, стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.
аляска
россия
Новости
ru-RU
В мире, Аляска, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Встреча Путина и Трампа на Аляске
