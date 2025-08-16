https://ria.ru/20250816/medvedev-2035752454.html

Саммит на Аляске доказал, какими могут быть переговоры, заявил Медведев

Саммит на Аляске доказал, какими могут быть переговоры, заявил Медведев - РИА Новости, 16.08.2025

Саммит на Аляске доказал, какими могут быть переговоры, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске доказала, что переговоры...

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО."Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО", - написал он в Telegram-канале.

