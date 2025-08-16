https://ria.ru/20250816/ledokol-2035782285.html
Эксперт оценил возможность совместного использования ледоколов России и США
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и США могут совместно эксплуатировать отечественный ледокольный флот для своих проектов на Аляске и в Арктике, однако с сохранением со стороны России полного контроля над использованием судов и их техническим обслуживанием, заявил РИА Новости генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев. Российско-американский саммит прошел в пятницу в узком составе. Встреча проходила на военной базе в Анкоридже на Аляске. Президент России Владимир Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. "Россия предлагает использовать свой уникальный атомный ледокольный флот для обеспечения безопасного и эффективного судоходства по Северному морскому пути. США заинтересованы в таких возможностях для поддержки своих энергетических и транспортных проектов на Аляске и в Арктике. Совместное использование ледоколов возможно, но при этом Россия сохраняет полный контроль над эксплуатацией и техническим обслуживанием", - полагает эксперт. Он отметил, что эта модель обеспечивает защиту российских суверенных интересов и удовлетворяет американские экономические потребности в ледовой проводке. "Россия и США обладают общими интересами в Арктике и могут сотрудничать в энергетике, науке и логистике, сохраняя при этом свои национальные приоритеты", - добавил Гриняев. По его словам, экономически участие США в использовании ледоколов выгодно для России, поскольку это поможет загрузить флот, снизить себестоимость транзита по Северному морскому пути и ускорить окупаемость дорогих судов с ресурсом 10–15 лет. "Однако, например, принцип управления, аналогичный Международной космической станции, для арктических ледоколов неприменим, так как речь идет о стратегической инфраструктуре, критичной для безопасности и экономики России. Вместе с тем, такой формат сотрудничества способствует взаимовыгодному развитию региона", - объясняет Гриняев. Таким образом, утверждает эксперт, интересы обеих стран в Арктике пересекаются в возможности совместных проектов и обмена технологиями, при сохранении суверенитета и взаимном уважении национальных приоритетов.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и США могут совместно эксплуатировать отечественный ледокольный флот для своих проектов на Аляске и в Арктике, однако с сохранением со стороны России полного контроля над использованием судов и их техническим обслуживанием, заявил РИА Новости генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев.
Российско-американский саммит прошел в пятницу в узком составе. Встреча проходила на военной базе в Анкоридже на Аляске
. Президент России Владимир Путин
по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США
в Арктике
актуально".
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске.
"Россия предлагает использовать свой уникальный атомный ледокольный флот для обеспечения безопасного и эффективного судоходства по Северному морскому пути. США заинтересованы в таких возможностях для поддержки своих энергетических и транспортных проектов на Аляске и в Арктике. Совместное использование ледоколов возможно, но при этом Россия сохраняет полный контроль над эксплуатацией и техническим обслуживанием", - полагает эксперт.
Он отметил, что эта модель обеспечивает защиту российских суверенных интересов и удовлетворяет американские экономические потребности в ледовой проводке.
"Россия и США обладают общими интересами в Арктике и могут сотрудничать в энергетике, науке и логистике, сохраняя при этом свои национальные приоритеты", - добавил Гриняев
.
По его словам, экономически участие США в использовании ледоколов выгодно для России, поскольку это поможет загрузить флот, снизить себестоимость транзита по Северному морскому пути и ускорить окупаемость дорогих судов с ресурсом 10–15 лет.
"Однако, например, принцип управления, аналогичный Международной космической станции, для арктических ледоколов неприменим, так как речь идет о стратегической инфраструктуре, критичной для безопасности и экономики России. Вместе с тем, такой формат сотрудничества способствует взаимовыгодному развитию региона", - объясняет Гриняев.
Таким образом, утверждает эксперт, интересы обеих стран в Арктике пересекаются в возможности совместных проектов и обмена технологиями, при сохранении суверенитета и взаимном уважении национальных приоритетов.