Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 16.08.2025 (обновлено: 16:58 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035796062.html
В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека
В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека - РИА Новости, 16.08.2025
В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека
В Курской области из-за удара беспилотника погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:21:00+03:00
2025-08-16T16:58:00+03:00
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Курской области из-за удара беспилотника погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."По предварительной информации, в результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте", — написал он в Telegram-канале.Врио главы региона выразил соболезнования семье погибших.Хинштейн призвал местных жителей не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека

Отец и сын погибли из-за атаки дрона в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Курской области из-за удара беспилотника погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, в результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте", — написал он в Telegram-канале.
Врио главы региона выразил соболезнования семье погибших.
Хинштейн призвал местных жителей не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала