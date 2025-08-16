https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035796062.html

В Курской области из-за атаки дрона погибли два человека

В Курской области из-за удара беспилотника погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Курской области из-за удара беспилотника погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."По предварительной информации, в результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте", — написал он в Telegram-канале.Врио главы региона выразил соболезнования семье погибших.Хинштейн призвал местных жителей не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

