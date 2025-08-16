https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035762213.html

В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025

В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:29:00+03:00

2025-08-16T11:29:00+03:00

2025-08-16T15:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

вооруженные силы украины

курская область

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск — Дурово. Пострадали два человека. У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьезные ожоги. У 45-летней женщины также комбинированная механо-термическая травма, множественные слепые осколочные ранения и ожоги", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Курскую областную больницу."Наши врачи сделают все возможное, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Желаю выздоровления! Уважаемые жители, и вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы, которые каждый день подвергаются атакам противника. Это серьезная угроза для вашей жизни!" — добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыльский район, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн