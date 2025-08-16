https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035762213.html
В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:29:00+03:00
КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск — Дурово. Пострадали два человека. У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьезные ожоги. У 45-летней женщины также комбинированная механо-термическая травма, множественные слепые осколочные ранения и ожоги", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Курскую областную больницу."Наши врачи сделают все возможное, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Желаю выздоровления! Уважаемые жители, и вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы, которые каждый день подвергаются атакам противника. Это серьезная угроза для вашей жизни!" — добавил врио губернатора региона.
