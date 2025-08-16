Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 16.08.2025 (обновлено: 15:13 16.08.2025)
В Курской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
вооруженные силы украины
курская область
александр хинштейн
КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск — Дурово. Пострадали два человека. У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьезные ожоги. У 45-летней женщины также комбинированная механо-термическая травма, множественные слепые осколочные ранения и ожоги", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Курскую областную больницу."Наши врачи сделают все возможное, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Желаю выздоровления! Уважаемые жители, и вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы, которые каждый день подвергаются атакам противника. Это серьезная угроза для вашей жизни!" — добавил врио губернатора региона.
рыльский район
курская область
происшествия, рыльский район, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Курская область, Александр Хинштейн
КУРСК, 16 авг — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в курском Рыльском районе, с ранениями и ожогами их доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе Рыльск — Дурово. Пострадали два человека. У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьезные ожоги. У 45-летней женщины также комбинированная механо-термическая травма, множественные слепые осколочные ранения и ожоги", — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Курскую областную больницу.
"Наши врачи сделают все возможное, чтобы как можно скорее поставить их на ноги. Желаю выздоровления! Уважаемые жители, и вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в районы, которые каждый день подвергаются атакам противника. Это серьезная угроза для вашей жизни!" — добавил врио губернатора региона.
Специальная военная операция на Украине
 
 
