Пресс-конференция Путина и Трампа начнется скоро, сообщили в Кремле
Пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске скоро начнется, сообщает Telegram-канал Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске скоро начнется, сообщает Telegram-канал Кремля."Скоро начнётся пресс-конференция президентов России и США", - говорится в сообщении.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
