https://ria.ru/20250816/koreya-2035737215.html

Ким Чен Ын почтил память советских воинов

Ким Чен Ын почтил память советских воинов - РИА Новости, 16.08.2025

Ким Чен Ын почтил память советских воинов

Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне и отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги"... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T07:15:00+03:00

2025-08-16T07:15:00+03:00

2025-08-16T08:33:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035741491_0:54:990:611_1920x0_80_0_0_7f88e39e883e97b9bb0a2639423aad3c.jpg

СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне и отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги" солдат Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Ким Чен Ын 15 августа посетил Монумент освобождения по случаю 80-летия освобождения Родины", - пишет ЦТАК. Лидера КНДР сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи, ответственные работники министерства иностранных дел и министерства обороны КНДР, командующие видами войск Корейской народной армии (КНА). У Монумента освобождения был выстроен почетный караул КНА, исполнены гимны РФ и КНДР. Под музыку к монументу был возложен венок от имени Ким Чен Ына, надпись на ленте венка гласила: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", передает агентство. "Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи", - пишет ЦТАК. После этого прошел церемониальный марш почетного караула КНА, а Ким Чен Ын вместе с сопровождающими осмотрел Монумент освобождения. Он отметил, что в истории освобождения КНДР запечатлены "несравненный героизм и немеркнущие подвиги советских воинов", проявленные в борьбе с японским империализмом. "Боевое братство и кровные узы между армиями и народами двух стран, завязанные в ожесточенной войне, являются настоящим образцом международной справедливости и солидарности", - заявил Ким Чен Ын, которого цитирует ЦТАК. Он выразил уверенность, что нерушимая дружба КНДР и РФ впредь будет только укрепляться.

https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html

https://ria.ru/20250728/kozlov-2031824573.html

https://ria.ru/20250721/mchs-2030451663.html

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, ким чен ын