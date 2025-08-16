https://ria.ru/20250816/koreya-2035737215.html
Ким Чен Ын почтил память советских воинов
Ким Чен Ын почтил память советских воинов
2025-08-16T07:15:00+03:00
2025-08-16T07:15:00+03:00
2025-08-16T08:33:00+03:00
СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне и отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги" солдат Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Ким Чен Ын 15 августа посетил Монумент освобождения по случаю 80-летия освобождения Родины", - пишет ЦТАК. Лидера КНДР сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи, ответственные работники министерства иностранных дел и министерства обороны КНДР, командующие видами войск Корейской народной армии (КНА). У Монумента освобождения был выстроен почетный караул КНА, исполнены гимны РФ и КНДР. Под музыку к монументу был возложен венок от имени Ким Чен Ына, надпись на ленте венка гласила: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", передает агентство. "Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи", - пишет ЦТАК. После этого прошел церемониальный марш почетного караула КНА, а Ким Чен Ын вместе с сопровождающими осмотрел Монумент освобождения. Он отметил, что в истории освобождения КНДР запечатлены "несравненный героизм и немеркнущие подвиги советских воинов", проявленные в борьбе с японским империализмом. "Боевое братство и кровные узы между армиями и народами двух стран, завязанные в ожесточенной войне, являются настоящим образцом международной справедливости и солидарности", - заявил Ким Чен Ын, которого цитирует ЦТАК. Он выразил уверенность, что нерушимая дружба КНДР и РФ впредь будет только укрепляться.
