ВС России освободили Колодези в ДНР
ВС России освободили Колодези в ДНР
Группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:15:00+03:00
2025-08-16T12:15:00+03:00
2025-08-16T14:13:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в субботу."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
