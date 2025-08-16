https://ria.ru/20250816/kitay-2035735628.html

В Китае представили новые доказательства преступлений японской армии

ПЕКИН, 16 авг

ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Новые доказательства преступлений "отряда 731" - спецподразделения армии Японии, занимавшегося чудовищными экспериментами в области биологического оружия во время Второй мировой войны, были представлены в Китае, передает агентство Синьхуа. Документы были обнародованы в пятницу в Харбине, расположенном на северо-востоке КНР. "В их числе - 3010 страниц архивных документов, 194 минуты видеозаписи, 312 фотографий, 12 открыток и восемь писем, в которых подробно разоблачаются преступления милитаристской Японии, связанные с бактериологической войной", - пишет агентство. Директор Музея доказательств преступлений "отряда 731" японской армии Цзинь Чэнминь, слова которого приводит агентство, заявил, что среди документов имеются доказательства по уголовным делам и исторические материалы официальных японских учреждений, включая архивные документы, составляющие "ключевые источники в исследовании японских подразделений бактериологической войны". "Новые собранные доказательства и исторические материалы раскрывают дополнительные детали о японской системе бактериологической войны и еще раз доказывают, что существование "отряда 731" было преднамеренным и организованным государственным преступлением, совершенным по приказу сверху", - заявил Цзинь Чэнминь. Глава МИД КНР Ван И в пятницу заявил, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны. В отряде 731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч. Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда 731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.

в мире, япония, китай, сша, ван и (политик)