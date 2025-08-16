https://ria.ru/20250816/kitaj-2035836765.html

Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ

Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2025

Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ

Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. По словам собеседника портала, Китай в ходе переговоров был упомянут "как один из возможных гарантов" безопасности Киева. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

