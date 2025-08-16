Рейтинг@Mail.ru
23:16 16.08.2025
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
2025-08-16T23:16:00+03:00
2025-08-16T23:16:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. По словам собеседника портала, Китай в ходе переговоров был упомянут "как один из возможных гарантов" безопасности Киева. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Gonzalo FuentesФлаг КНР
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.
По словам собеседника портала, Китай в ходе переговоров был упомянут "как один из возможных гарантов" безопасности Киева.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа
Заголовок открываемого материала