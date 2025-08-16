https://ria.ru/20250816/kitaj-2035836765.html
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:16:00+03:00
2025-08-16T23:16:00+03:00
2025-08-16T23:16:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025526585_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_10239f95c7f9256711b0d232b45c4548.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. По словам собеседника портала, Китай в ходе переговоров был упомянут "как один из возможных гарантов" безопасности Киева. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035832914.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025525300_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_367d1a0153cc1998167ff2dfcedebcad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Китай упоминали на саммите как гарант безопасности Украины, пишут СМИ
Axios: Китай упоминался на саммите России и США как гарант безопасности Украины