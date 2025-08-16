https://ria.ru/20250816/kishinev-2035828759.html
В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный лагерь оппозиции
В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный лагерь оппозиции - РИА Новости, 16.08.2025
В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный лагерь оппозиции
Полиция демонтировала палаточный городок, применив силу к протестующим у железнодорожного вокзала в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Полиция демонтировала палаточный городок, применив силу к протестующим у железнодорожного вокзала в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов приступили к сносу палаток, где участники акции намеревались провести мирную демонстрацию."Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", - заявил один из участников протеста.Манифестанты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.
В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный лагерь оппозиции
В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный городок участников протеста