В Кишиневе полиция силой демонтировала палаточный лагерь оппозиции

16.08.2025

Полиция демонтировала палаточный городок, применив силу к протестующим у железнодорожного вокзала в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.

в мире

кишинев

молдавия

КИШИНЕВ, 16 авг - РИА Новости. Полиция демонтировала палаточный городок, применив силу к протестующим у железнодорожного вокзала в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов приступили к сносу палаток, где участники акции намеревались провести мирную демонстрацию."Мы осуществляем свое конституционное право на мирные собрания. Власти пытаются заглушить голос народа силовыми методами", - заявил один из участников протеста.Манифестанты расценили действия полиции как нарушение демократических принципов и давление на гражданское общество.

