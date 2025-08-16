https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035758126.html

На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада

На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада - РИА Новости, 16.08.2025

На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада

Пробы воздуха, воды и почвы в Усть-Камчатском округе не показали превышения концентрации загрязняющих веществ после выпадения вулканического пепла, сообщил... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T10:51:00+03:00

2025-08-16T10:51:00+03:00

2025-08-16T10:51:00+03:00

происшествия

камчатский край

евразия

камчатка

олег бондаренко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_101b0a23df38692f79a297fcff2dda89.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Пробы воздуха, воды и почвы в Усть-Камчатском округе не показали превышения концентрации загрязняющих веществ после выпадения вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "По результатам исследований Роспотребнадзора по Камчатскому краю сегодняшних, от 16 августа 2025 года проб, в атмосферном воздухе, воде и почве не установлено превышений концентраций загрязняющих веществ", - пишет глава в своем Telegram-канале. Незначительное выпадение свежего пепла было зафиксировано утром 16 августа в поселке Ключи после вчерашнего выброса из кратера вулкана Ключевской. При этом продолжаются работы по ликвидации последствий более интенсивного пеплопада, произошедшего на прошлой неделе. "При пеплопаде нежелательно находиться на улице. В случае сильного ветра и подъёма в воздух уже выпавшего пепла также не рекомендуется без крайней необходимости находиться вне помещения", - предупредил Бондаренко. Глава округа особо отметил необходимость ограничить детские прогулки: "Активные игры на воздухе при наличии пепла небезопасны для здоровья", несмотря на удовлетворительные показатели проб воздуха. Вулкану Ключевской присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На территории Усть-Камчатского округа сохраняется режим "Повышенная готовность". Бондаренко поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий пеплопада и обеспечивает стабильную работу жизненно важных систем округа. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

https://ria.ru/20250815/zhivotnye-2035431893.html

https://ria.ru/20250811/kamchatka-2034547841.html

https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034921838.html

камчатский край

евразия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатский край, евразия, камчатка, олег бондаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области