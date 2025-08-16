Рейтинг@Mail.ru
10:51 16.08.2025
На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада
происшествия
камчатский край
евразия
камчатка
олег бондаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Пробы воздуха, воды и почвы в Усть-Камчатском округе не показали превышения концентрации загрязняющих веществ после выпадения вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "По результатам исследований Роспотребнадзора по Камчатскому краю сегодняшних, от 16 августа 2025 года проб, в атмосферном воздухе, воде и почве не установлено превышений концентраций загрязняющих веществ", - пишет глава в своем Telegram-канале. Незначительное выпадение свежего пепла было зафиксировано утром 16 августа в поселке Ключи после вчерашнего выброса из кратера вулкана Ключевской. При этом продолжаются работы по ликвидации последствий более интенсивного пеплопада, произошедшего на прошлой неделе. "При пеплопаде нежелательно находиться на улице. В случае сильного ветра и подъёма в воздух уже выпавшего пепла также не рекомендуется без крайней необходимости находиться вне помещения", - предупредил Бондаренко. Глава округа особо отметил необходимость ограничить детские прогулки: "Активные игры на воздухе при наличии пепла небезопасны для здоровья", несмотря на удовлетворительные показатели проб воздуха. Вулкану Ключевской присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На территории Усть-Камчатского округа сохраняется режим "Повышенная готовность". Бондаренко поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий пеплопада и обеспечивает стабильную работу жизненно важных систем округа. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
камчатский край
евразия
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Пробы воздуха, воды и почвы в Усть-Камчатском округе не показали превышения концентрации загрязняющих веществ после выпадения вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"По результатам исследований Роспотребнадзора по Камчатскому краю сегодняшних, от 16 августа 2025 года проб, в атмосферном воздухе, воде и почве не установлено превышений концентраций загрязняющих веществ", - пишет глава в своем Telegram-канале.
Незначительное выпадение свежего пепла было зафиксировано утром 16 августа в поселке Ключи после вчерашнего выброса из кратера вулкана Ключевской. При этом продолжаются работы по ликвидации последствий более интенсивного пеплопада, произошедшего на прошлой неделе.
"При пеплопаде нежелательно находиться на улице. В случае сильного ветра и подъёма в воздух уже выпавшего пепла также не рекомендуется без крайней необходимости находиться вне помещения", - предупредил Бондаренко.
Глава округа особо отметил необходимость ограничить детские прогулки: "Активные игры на воздухе при наличии пепла небезопасны для здоровья", несмотря на удовлетворительные показатели проб воздуха.
Вулкану Ключевской присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. На территории Усть-Камчатского округа сохраняется режим "Повышенная готовность". Бондаренко поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий пеплопада и обеспечивает стабильную работу жизненно важных систем округа.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
