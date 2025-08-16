https://ria.ru/20250816/kadyrov-2035830721.html

Кадыров рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отражении попытки прорыва украинских войск между двумя опорными пунктами ВС РФ на сумском направлении. По его словам, в последние дни в зоне ответственности второго батальона полка 1434 "АХМАТ-Чечня" МО РФ на сумском направлении сохранялась сложная обстановка. "Под командованием Асламбека Салиева "Закат" подразделение вело активные боевые действия. Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами. Бой сопровождался применением дронов типа "Баба-Яга". Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Как отметил глава Чечни, одновременно с действиями на земле были сбиты несколько беспилотников противника и не допущено нанесения ущерба российским позициям. "Тем временем по запросу чеченского подразделения силы ВКС России грамотно отработали по остаткам отступающих укронатовцев снарядами ФАБ. Эти меры полностью лишили неприятеля не только возможности, но и желания снова предпринять аналогичную попытку", - подчеркнул Кадыров.

безопасность, россия, рамзан кадыров, воздушно-космические силы россии