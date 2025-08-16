https://ria.ru/20250816/istrebiteli-2035743524.html

Американские истребители сопроводили борт Путина по пути с Аляски в Россию

Истребители F-35 сопроводили борт Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Истребители F-35 сопроводили борт Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля."Американские истребители сопроводили борт президента России по пути с Аляски в Россию", — говорится в релизе.В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от Штатов — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

Кадры с истребителями F-22, сопровождающими борт Путина по пути с Аляски

Визит Путина на Аляску, где проходили переговоры с Трампом, завершен

