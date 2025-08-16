Рейтинг@Mail.ru
08:45 16.08.2025 (обновлено: 13:11 16.08.2025)
Американские истребители сопроводили борт Путина по пути с Аляски в Россию
Истребители F-35 сопроводили борт Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Истребители F-35 сопроводили борт Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля."Американские истребители сопроводили борт президента России по пути с Аляски в Россию", — говорится в релизе.В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от Штатов — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Истребители F-35 сопроводили борт Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Американские истребители сопроводили борт президента России по пути с Аляски в Россию", — говорится в релизе.

Путин завершил рабочий визит в США и вылетел с аэродрома на Аляске.

В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от Штатов — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Итоги переговоров

  • Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президент России поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Политики заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий
