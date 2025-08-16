Рейтинг@Mail.ru
Кубинская певица выразила благодарность за участие в "Интервидении"
Культура
 
09:09 16.08.2025
Кубинская певица выразила благодарность за участие в "Интервидении"
Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар призналась в интервью РИА Новости, что благодарна за возможность представить свою страну на конкурсе "Интервидение". РИА Новости, 16.08.2025
ГАВАНА, 16 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар призналась в интервью РИА Новости, что благодарна за возможность представить свою страну на конкурсе "Интервидение". "Я очень рада, что они поверили в мой талант, поверили в меня, и как кубинка, как уроженка Сантьяго-де-Куба я благодарю всех соотечественников, которые проявили такую благосклонность, выбрав меня для участия в столь важном мероприятии в нашей братской стране России", - рассказала Иглесиас Саласар. Собеседница агентства отметила, что раньше выступать на таком масштабном мероприятии ей не доводилось. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025"
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025 - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
ГАВАНА, 16 авг - РИА Новости. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар призналась в интервью РИА Новости, что благодарна за возможность представить свою страну на конкурсе "Интервидение".
"Я очень рада, что они поверили в мой талант, поверили в меня, и как кубинка, как уроженка Сантьяго-де-Куба я благодарю всех соотечественников, которые проявили такую благосклонность, выбрав меня для участия в столь важном мероприятии в нашей братской стране России", - рассказала Иглесиас Саласар.
Собеседница агентства отметила, что раньше выступать на таком масштабном мероприятии ей не доводилось.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
