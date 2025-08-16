https://ria.ru/20250816/inoagent-2035786209.html

В Коми закрылось объединение "Револьт-центр"*, признанное иноагентом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Объединение "Револьт-центр"* из Республики Коми, внесенное в реестр иностранных агентов, сообщило о своем закрытии. Ранее в пятницу министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение "Револьт-центр"*, видеоблогера и публициста Марка Солонина**, а также бывшего священника Иоанна Курмоярова**, следует из соответствующей базы ведомства. "Пятнадцатого августа независимое культурное пространство "Револьт-центр"* было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. Мы не согласны с таким решением. И сейчас вынуждены сообщить, что мы закрываемся", – говорится в Telegram-канале центра. Как отмечается, часть коллектива культурного пространства, включая бывших сотрудников, также внесена в реестр иноагентов, куда попали 17 человек.* Организация, признанная иноагентом в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

