СМИ сообщили об отмене визита торговых переговорщиков из США в Индию
20:24 16.08.2025
СМИ сообщили об отмене визита торговых переговорщиков из США в Индию
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Визит торговых переговорщиков из США в Индию, который должен был состояться с 25 по 29 августа, отменен, новый график переговоров пока не определен, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Запланированный визит группы торговых переговорщиков из США в Нью-Дели с 25 по 29 августа был отменен. Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату. Стороны поддерживают связь, но новый график переговоров пока не определен", - сообщает телеканал. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Флаги Индии
Флаги Индии
© AP Photo / Tsering Topgyal
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Визит торговых переговорщиков из США в Индию, который должен был состояться с 25 по 29 августа, отменен, новый график переговоров пока не определен, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Запланированный визит группы торговых переговорщиков из США в Нью-Дели с 25 по 29 августа был отменен. Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату. Стороны поддерживают связь, но новый график переговоров пока не определен", - сообщает телеканал.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишет Bloomberg
14 августа, 16:34
 
