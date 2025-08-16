https://ria.ru/20250816/google-2035735321.html
ИИ-помощник от Google стал доступен для россиян
ИИ-помощник от Google стал доступен для россиян
2025-08-16T06:36:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ИИ-помощник Gemini, разработанный Google, стал доступен для россиян - они могут использовать его напрямую, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, пользователям доступна генерация текста, изображений, создание документов и приложений в разделе Canvas, углубленное изучение документов и поиск информации по ним в разделе Deep Reserch. На выбор предлагается две модели: 2.5.Pro для рассуждений, математики и программирования, а также 2.5 Flash для быстрой помощи с любыми задачами. Однако в России все еще недоступна подписка на сервис. "Этот аккаунт не соответствует требованиям для доступа к подписке Google AI. Подписка Google AI пока недоступна в некоторых странах и для пользователей, не достигших определенного возраста", - говорится в сообщении сервиса, которое появляется при попытке подписаться на него из России. Google запустила модель искусственного интеллекта Gemini в конце 2023 года. В России нейросеть была недоступна.
