В Гагаузии поддержали инициативы оппозиционного политика Шора
16.08.2025
В Гагаузии поддержали инициативы оппозиционного политика Шора
В Гагаузии поддержали инициативы оппозиционного политика Шора
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Патриотические силы Гагаузии поддерживают инициативы оппозиционного в Молдавии политика Илона Шора, заявил первый замглавы Исполкома (правительства – ред.) автономии Илья Узун на протестном митинге в Кишиневе. В субботу оппозиционный политблок "Победа", лидером которого является Шор, созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений. Полиция попыталась заблокировать протест оппозиции, однако манифестанты провели локальные митинги. "Протестующие отстаивают интересы граждан, уставших от нынешней власти, и готовы бороться за перемены в стране. Я хочу сказать, что я выступаю от имени патриотов Гагаузской автономии. Мы поддержим все, что делает Илан Шор, потому что это направлено на благо граждан Молдавии, независимо от национальности", — заявил Узун. Политик потребовал "свободы политическим заключенным" и выразил благодарность протестующим "за защиту прав страны и народа". Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
В Гагаузии поддержали инициативы оппозиционного политика Шора

Узун: власти Гагаузии поддерживают инициативы оппозиционного политика Шора

КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Патриотические силы Гагаузии поддерживают инициативы оппозиционного в Молдавии политика Илона Шора, заявил первый замглавы Исполкома (правительства – ред.) автономии Илья Узун на протестном митинге в Кишиневе.
В субботу оппозиционный политблок "Победа", лидером которого является Шор, созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
"Протестующие отстаивают интересы граждан, уставших от нынешней власти, и готовы бороться за перемены в стране. Я хочу сказать, что я выступаю от имени патриотов Гагаузской автономии. Мы поддержим все, что делает Илан Шор, потому что это направлено на благо граждан Молдавии, независимо от национальности", — заявил Узун.
Политик потребовал "свободы политическим заключенным" и выразил благодарность протестующим "за защиту прав страны и народа".
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
