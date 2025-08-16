Рейтинг@Mail.ru
Европа теряет значимость, считает австрийский аналитик - РИА Новости, 16.08.2025
15:04 16.08.2025
Европа теряет значимость, считает австрийский аналитик
Европа теряет значимость, считает австрийский аналитик - РИА Новости, 16.08.2025
Европа теряет значимость, считает австрийский аналитик
Европа теряет значимость, и встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске показала, что переговоры о... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:04:00+03:00
2025-08-16T15:04:00+03:00
в мире
европа
америка
украина
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Европа теряет значимость, и встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске показала, что переговоры о политическом будущем Европы идут без участия европейцев, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель. "Европа теряет значимость, и эта встреча показала, что о политическом будущем Европы, включая Украину, ведутся переговоры на другом конце света, в Аляске, между Россией и Америкой, без участия европейцев. Это вызывает недовольство у европейских стран и у (Владимира) Зеленского, которые рассчитывали на поддержку Америки. Но Америка имеет свои собственные интересы, что видно, например, на примере дискуссии о пошлинах", - сказал собеседник агентства. Он указал на то, что западные СМИ очень критически оценили эту встречу. "Когда говорят, что прямых результатов не было, что нет результатов, которые могли бы сразу решить конфликт на Украине, это связано с тем, что не понимают глобального масштаба этого противостояния между Западом и Востоком, между Европой и Россией", - пояснил эксперт. По его словам, нельзя забывать о том, что это была, вероятно, встреча двух самых важных лидеров мира. Конечно, есть также Китай, Индия и другие крупные государства, но Россия и Америка последние 100 лет были ключевыми игроками, констатировал собеседник агентства. И западные СМИ, по его наблюдениям, не поняли, что на встрече такого уровня невозможно ожидать мгновенных ощутимых результатов. "Абсурдно думать, что одно рукопожатие сразу всё решает. Речь идёт о долгосрочных интересах в мировой политике. И Америка, и Россия преследуют собственные интересы, и мир не возникает автоматически после встречи", - уточнил он. По его словам, это все ведёт к неправильной оценке встречи западными СМИ и политиками. "Таким образом, основные моменты заключаются в том, что, во‑первых, западный мир неправильно оценил встречу; во‑вторых, наблюдается разочарование со стороны Европы и Украины. История показывает, что разочарованные силы склонны к радикализации. Поэтому сейчас мы находимся в очень опасной фазе в Европе, так как решения принимаются часто импульсивно и без тщательной оценки", - добавил Поппель. Он отметил, что видит в этом сейчас наибольшую угрозу миру в Европе, исходящую от Зеленского и его европейских союзников, так называемой "Коалиции желающих". "Европейское руководство, похоже, мало готово идти на компромиссы, что увеличивает риск", - заключил эксперт.
в мире, европа, америка, украина, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Европа, Америка, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Европа теряет значимость, считает австрийский аналитик

Аналитик Поппель: встреча Путина и Трампа показала, что Европа теряет значимость

ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Европа теряет значимость, и встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске показала, что переговоры о политическом будущем Европы идут без участия европейцев, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.
"Европа теряет значимость, и эта встреча показала, что о политическом будущем Европы, включая Украину, ведутся переговоры на другом конце света, в Аляске, между Россией и Америкой, без участия европейцев. Это вызывает недовольство у европейских стран и у (Владимира) Зеленского, которые рассчитывали на поддержку Америки. Но Америка имеет свои собственные интересы, что видно, например, на примере дискуссии о пошлинах", - сказал собеседник агентства.
Он указал на то, что западные СМИ очень критически оценили эту встречу. "Когда говорят, что прямых результатов не было, что нет результатов, которые могли бы сразу решить конфликт на Украине, это связано с тем, что не понимают глобального масштаба этого противостояния между Западом и Востоком, между Европой и Россией", - пояснил эксперт.
По его словам, нельзя забывать о том, что это была, вероятно, встреча двух самых важных лидеров мира. Конечно, есть также Китай, Индия и другие крупные государства, но Россия и Америка последние 100 лет были ключевыми игроками, констатировал собеседник агентства. И западные СМИ, по его наблюдениям, не поняли, что на встрече такого уровня невозможно ожидать мгновенных ощутимых результатов.
"Абсурдно думать, что одно рукопожатие сразу всё решает. Речь идёт о долгосрочных интересах в мировой политике. И Америка, и Россия преследуют собственные интересы, и мир не возникает автоматически после встречи", - уточнил он. По его словам, это все ведёт к неправильной оценке встречи западными СМИ и политиками.
"Таким образом, основные моменты заключаются в том, что, во‑первых, западный мир неправильно оценил встречу; во‑вторых, наблюдается разочарование со стороны Европы и Украины. История показывает, что разочарованные силы склонны к радикализации. Поэтому сейчас мы находимся в очень опасной фазе в Европе, так как решения принимаются часто импульсивно и без тщательной оценки", - добавил Поппель.
Он отметил, что видит в этом сейчас наибольшую угрозу миру в Европе, исходящую от Зеленского и его европейских союзников, так называемой "Коалиции желающих". "Европейское руководство, похоже, мало готово идти на компромиссы, что увеличивает риск", - заключил эксперт.
