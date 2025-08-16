https://ria.ru/20250816/evropa-2035598414.html

Европа больше не может позволить себе потакать Израилю

2025-08-16T08:00:00+03:00

аналитика

израиль

дональд трамп

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035545542_0:71:1536:935_1920x0_80_0_0_fdc9a3406c25b574a3c39bffd1b5a3ef.jpg

Пока Дональд Трамп занимался подготовкой к встрече с Путиным, надеясь еще раз продемонстрировать свои миротворческие способности, "заключив сделку" по Украине, участник одной из его прошлых сделок решил идти до конца. Не в миротворчестве, а в геноциде и оккупации чужой земли. Речь о Нетаньяху, израильском премьере, — а ведь временное перемирие между Израилем и ХАМАС было самой первой мирной сделкой второго срока Трампа, причем достигнутой при посредничестве все того же Стива Уиткоффа. То перемирие давно уже было сорвано — и за прошедшие месяцы Израиль добавил к обстрелам и бомбовым ударам по жителям Газы еще и пытку голодом, чем окончательно настроил против себя уже даже большую часть западного мира. Но в последнюю неделю Нетаньяху взял новые высоты безумства.Сначала он объявил о планах оккупации Газы, то есть всего сектора полностью. Операция анонсирована, несмотря на то, что ее не одобряет даже военная верхушка Израиля (ввиду явной невозможности контролировать весь сектор), и вопреки тому, что при ее проведении погибнут тысячи палестинцев, 800 тысяч из числа которых планируется загнать в специальную "зону безопасности", а говоря проще — некое подобие концлагеря. Двадцать два месяца страданий палестинцев ужасают весь мир — и только в Израиле продолжают утверждать, что они ни в чем не виноваты, а все свидетельства, например, голода просто сфальсифицированы. При этом каждый день в Газе десятки, а то и сотни людей гибнут от израильских пуль и снарядов, а несколько человек — уже просто от голода. Но для Нетаньяху это все — фейк-ньюз. Запредельная наглость израильского премьера достала даже его главного союзника — Трампа, который, согласно инсайдам, накричал на израильского премьера, в очередной раз отрицавшего голод в Газе.Все выдумывают антисемиты, а Израиль никого не морит голодом — эти утверждения Нетаньяху и израильской прессы уже давно не вызывают ничего, кроме возмущения. Ведь все объективные свидетельства международных организаций подтверждают и бомбежки мирных объектов, и снос жилья и инфраструктуры, и сознательные действия по ограничению доставки продовольствия и медикаментов в Газу — все то, что складывается в определение геноцида. Причем тех, кто пытается документировать эти преступления — сотрудников международных организаций, врачей, журналистов, — Израиль просто убивает. Сознательно и направленно — только журналистов убито уже почти 240. После объявления Нетаньяху о планах оккупации всей Газы была убита съемочная группа "Аль-Джазиры" во главе с самым известным репортером Газы Асаной аль-Шарифом. Причем, в отличие от убийств репортеров других СМИ, в этот раз Израиль не только не делал вид, что это было случайным, — он демонстративно объявил о "ликвидации террориста". Да, Шарифа назвали "террористом ХАМАС, работавшим под прикрытием", притом что никаких свидетельств этого нет и быть не может. Нетаньяху убирает свидетелей накануне нового этапа уничтожения Газы.Но сможет ли Израиль достичь своих целей, то есть выдавить палестинцев из Газы, убив часть из них и заставив эмигрировать остальных? Нет, и это было ясно с самого начала. Все попытки договориться с какой-либо страной о приеме палестинцев заканчиваются провалом: никто не хочет становиться соучастником депортации сотен тысяч людей. Причем депортации с территории, за право проживания на которой они (и их предки, среди которых множество беженцев из ранее захваченных Израилем палестинских территорий) заплатили такую страшную цену. На днях Израиль пытался соблазнить миллиардами "за палестинцев" Южный Судан — одну из беднейших стран мира, но и тут потерпел неудачу: любая страна, которая согласится принять фактически депортируемых жителей Газы, рискует превратиться в международного изгоя.Как все больше превращается в него сам Израиль, осуждать действия которого вынуждены уже даже власти самых произраильских стран Европы. И если, например, Испанию и Ирландию за признание Палестины израильские политики давно уже объявили "антисемитскими", то теперь к ним добавляются и Франция с Британией: Макрон и Стармер намерены в следующем месяце признать палестинское государство. Последний сломалась самая произраильская страна (точнее, политическая элита) — Германия. После объявления о планах оккупации всей Газы канцлер Мерц заявил о приостановке поставок вооружения Израилю — не всего, а только того, что может быть использовано в Газе.Европейские политики просто не могут уже позволить себе игнорировать действия Нетаньяху — ведь "геноцид в прямом эфире" становится заметным фактором и внутренней политики важнейших европейских стран. Возмущаются не только многочисленные потомки выходцев из исламских стран, но и левые, консерваторы, да и просто аполитичные граждане. В скором времени уже и ЕС не сможет забалтывать вопрос принятия пусть слабых, символических, но санкционных мер против Израиля, и у Нетаньяху останется только один публичный союзник — Дональд Трамп. Но и его возможности покрывать Нетаньяху отнюдь не безграничны, ведь геноцид Газы меняет отношение к Израилю и американского общества.В сентябре в Нью-Йорке начнется юбилейная сессия Генассамблеи ООН, где десятки государств, в первую очередь западных, объявят о признании Палестины. Само по себе это не сможет остановить геноцид, но при очередном голосовании по палестинскому вопросу Израиль убедится в растущем осуждении его политики и первых признаках бойкота и изоляции.Дональд Трамп, конечно, еще раз попытается вывести Израиль из тупика, но Нетаньяху не даст ему возможности заключить сделку. Пути назад у израильского премьера уже нет — только вперед. Вперед, по крови — к катастрофе.

израиль

палестина

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, израиль, дональд трамп, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху