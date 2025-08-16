https://ria.ru/20250816/ekspert-2035814680.html

Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заложили основу для возможного формирования новой геополитической структуры

БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заложили основу для возможного формирования новой геополитической структуры, выразил мнение в беседе с РИА Новости немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. Как отметил эксперт, оба президента после встречи очень положительно высказались о самих переговорах, что означает определённое сближение, хотя это, по мнению собеседника агентства, вероятно, ещё нельзя назвать полным перезапуском отношений. "Я думаю, стороны встретились на равных и смогли, безусловно, устранить одно или другое недоразумение, хотя подробностей мы почти не узнали. На мой взгляд, это геополитически, безусловно, очень значимая встреча, которая войдёт в историю не только благодаря выбору места проведения. Следующие месяцы покажут, с какой скоростью удастся реализовать договорённости и обещания, достигнутые в Анкоридже. Конечно, будут сопротивления, но "бутылка уже открыта", и дух диалога вышел наружу, что в долгосрочной перспективе наверняка приведёт к новому геополитическому порядку", - сказал Колунджич. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в пятницу. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

