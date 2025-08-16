Рейтинг@Mail.ru
12:16 16.08.2025
В Алжире автобус упал с моста в реку, погибли 18 человек
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Автобус упал с моста в реку в алжирском округе Хараш, погибли 18 человек, еще девять получили ранения, говорится в заявлении гражданской обороны Алжира. "Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, на территории округа Хараш. Погибли 18 человек и еще девять ранены", - сказано в заявлении. Согласно отчету гражданской обороны, двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего для ликвидации последствий аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Автобус упал с моста в реку в алжирском округе Хараш, погибли 18 человек, еще девять получили ранения, говорится в заявлении гражданской обороны Алжира.
"Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, на территории округа Хараш. Погибли 18 человек и еще девять ранены", - сказано в заявлении.
Согласно отчету гражданской обороны, двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего для ликвидации последствий аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.
