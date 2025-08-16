https://ria.ru/20250816/dtp-2035765319.html

На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.08.2025

На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие

Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля каршеринга и "Лексуса" с последующим падением прокатного автомобиля в реку. В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

