https://ria.ru/20250816/dtp-2035765319.html
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.08.2025
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:01:00+03:00
2025-08-16T12:01:00+03:00
2025-08-16T12:04:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035765690_37:0:785:421_1920x0_80_0_0_bb7fe4d542996a9404dcdaa7708d4737.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля каршеринга и "Лексуса" с последующим падением прокатного автомобиля в реку. В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250708/dtp-2027830039.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035765690_130:0:691:421_1920x0_80_0_0_57df7b2ddd04d25d6909a7f3379605ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы 2 человека пострадали при падении в реку машины каршеринга