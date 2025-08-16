Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
12:01 16.08.2025
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.08.2025
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие
Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.08.2025
происшествия
москва
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля каршеринга и "Лексуса" с последующим падением прокатного автомобиля в реку. В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга упал в реку, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы 2 человека пострадали при падении в реку машины каршеринга

© Агентство "Москва"/TelegramАвтомобиль каршеринга упал в реку из-за ДТП на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после падения в реку автомобиля каршеринга из-за ДТП на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля каршеринга и "Лексуса" с последующим падением прокатного автомобиля в реку. В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияМосква
 
 
