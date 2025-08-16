https://ria.ru/20250816/drony-2035798232.html
Над Белгородской областью сбили 11 украинских дронов
Над Белгородской областью сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 16.08.2025
Над Белгородской областью сбили 11 украинских дронов
Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:37:00+03:00
2025-08-16T16:37:00+03:00
2025-08-16T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Шестнадцатого августа с 12.00 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250814/belgorod-2035363624.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили 11 украинских дронов
Минобороны: средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью