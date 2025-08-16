Над Белгородской областью сбили 11 украинских дронов

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 16.08.2025
Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Шестнадцатого августа с 12.00 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Шестнадцатого августа с 12.00 до 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
14 августа, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
