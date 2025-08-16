Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 16.08.2025 (обновлено: 23:46 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/dron-2035837324.html
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
В Грайворонском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:27:00+03:00
2025-08-16T23:46:00+03:00
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Грайворонском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ", — написал он. После оказания необходимой помощи пострадавшую переведут в городскую больницу Белгорода. "У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов", — добавил губернатор.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов.
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035809861.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области женщина ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Грайворонском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ", — написал он.
После оказания необходимой помощи пострадавшую переведут в городскую больницу Белгорода.
"У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов", — добавил губернатор.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2025
Вчера, 17:57
 
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала