Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

2025-08-16T23:27:00+03:00

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Грайворонском округе Белгородской области дрон атаковал автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ", — написал он. После оказания необходимой помощи пострадавшую переведут в городскую больницу Белгорода. "У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов", — добавил губернатор.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов.

