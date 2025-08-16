https://ria.ru/20250816/dobrovoltsy-2035730134.html
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ на полигонах в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. "Военнослужащие проводят интенсивные тренировки на полигонах, совершенствуя тактику штурма укрепленных позиций ВСУ. Основной целью тренировок является повышение эффективности действий личного состава в условиях реального боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения", - отметили в военном ведомстве. По словам командира одного из подразделений, каждая тренировка разрабатывается с учетом специфики местности, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов ВСУ. "Ребята все заинтересованы, на что сегодня он потратил немножечко больше пота, но завтра сэкономил и себе, и своим товарищам кровь. Есть такая поговорка", - рассказал журналистам инструктор подразделения с позывным "Госфорд". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
