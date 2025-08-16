Рейтинг@Mail.ru
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/dobrovoltsy-2035730134.html
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ
Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ на полигонах в РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:04:00+03:00
2025-08-16T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ на полигонах в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. "Военнослужащие проводят интенсивные тренировки на полигонах, совершенствуя тактику штурма укрепленных позиций ВСУ. Основной целью тренировок является повышение эффективности действий личного состава в условиях реального боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения", - отметили в военном ведомстве. По словам командира одного из подразделений, каждая тренировка разрабатывается с учетом специфики местности, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов ВСУ. "Ребята все заинтересованы, на что сегодня он потратил немножечко больше пота, но завтра сэкономил и себе, и своим товарищам кровь. Есть такая поговорка", - рассказал журналистам инструктор подразделения с позывным "Госфорд". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035666457.html
https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002398698.html
россия
запорожская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Российские добровольцы отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ

Минобороны: добровольцы "Барс-1" отрабатывают захват опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ на полигонах в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Военнослужащие проводят интенсивные тренировки на полигонах, совершенствуя тактику штурма укрепленных позиций ВСУ. Основной целью тренировок является повышение эффективности действий личного состава в условиях реального боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения", - отметили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж
00:05
По словам командира одного из подразделений, каждая тренировка разрабатывается с учетом специфики местности, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов ВСУ.
"Ребята все заинтересованы, на что сегодня он потратил немножечко больше пота, но завтра сэкономил и себе, и своим товарищам кровь. Есть такая поговорка", - рассказал журналистам инструктор подразделения с позывным "Госфорд".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области
1 марта, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала