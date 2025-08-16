Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске
Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске и пояснил, почему не испугался. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске и пояснил, почему не испугался. "Это он нас испугался… но рядом была мама", - отметил Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске

Глава РФПИ Дмитриев рассказал подробности встречи с медвежонком на Аляске

АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске и пояснил, почему не испугался.
"Это он нас испугался… но рядом была мама", - отметил Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
АляскаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
