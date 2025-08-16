https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035731105.html
Дмитриев рассказал о встрече с медвежонком на Аляске
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам подробности встречи с медвежонком на Аляске и пояснил, почему не испугался. "Это он нас испугался… но рядом была мама", - отметил Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
